Kinderen speelpleinwerking vieren einde van bijzondere zomervakantie met eigen kermis Els Dalemans

31 augustus 2020

15u28 2 Puurs-Sint-Amands De kinderen die deelnamen aan de speelpleinwerking in Puurs-Sint-Amands, sloten de zomervakantie maandag af met een groot feest. “Omdat we al maanden nergens naar de kermis kunnen, brachten we de kermis naar onze kinderen toe. Zo konden we samen een bijzondere zomer op een bijzondere manier afsluiten”, zegt Staf Claes.

Het was mogelijk de enige kermis van de zomervakantie, in en rondom het JOC Wijland in Puurs. “We lieten een grote carrousel en een opblaasattractie aanrukken, en gaven de kinderen de opdracht om ook zelf allerlei activiteiten te bedenken. Zo zorgden we samen voor een kraampje waar je eendjes kon vissen, een ballenkraam, en zelfs een levende grijpmachine! Natuurlijk waren er ook suikerspinnen, popcorn en meer”, somt Claes op.

Bijzondere zomer

“We hebben, net als iedereen, ook op het speelplein een bijzondere zomer achter de rug. Tijdens de voorbereidingen moesten we nog uitzoeken hoe we alles zouden aanpakken, en we wisten we niet goed waar we ons aan mochten verwachten. Maar alles verliep, ondanks alle coronamaatregelen, heel vlot en het werd een fantastische zomer voor zowel de kinderen als onze monitoren.”