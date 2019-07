Kinderen schieten raket de lucht in om 50ste verjaardag maanlanding te vieren TVDZM

21 juli 2019

18u00 8 Puurs-Sint-Amands In het Fort van Liezele hebben zondag zo’n twintigtal ouders een grootouders samen met hun kinderen een raket gebouwd. Om de vijftigste verjaardag van de maanlanding te vieren maar ook om de jongeren geschiedenis en wetenschap op een leuke manier bij te brengen.

Vijftig jaar geleden wandelde Neil Armstrong als eerste mens op de maan. Om dit te vieren op een leuke manier, werd er in het Fort van Liezele een ‘rakettendag’ georganiseerd. Kinderen konden er samen met hun mama, papa, opa of oma een ‘echte’ raket komen maken. “Het was superleuk om te maken. Ik vind wetenschap en ruimtevaart heel erg leuk”, vertelt de achtjarige Jonas uit Puurs. Hij kreeg de hulp van zijn grootvader Marc. Hij was achttien jaar oud toen we op de maan landden en herinnert zich dat nog erg levendig. “Het werd hier ’s nachts op tv en live uitgezonden. Ik ben er nog speciaal voor wakker gebleven”, vertelt Marc. “Die beelden van toen waren wel nog niet zo scherp als vandaag (lacht).”

Jonas’ zus Nore (6) wilde er zondag ook graag bij zijn. Zij werd geholpen door papa Tarik. Ook Nore beleefde een leuke voormiddag. “Papa heeft veel geholpen om de raket in elkaar te steken maar ik heb hem versierd”, zegt Nore. Na het geknutsel en frietjes met curryworst was het tijd om de raketten te lanceren. “Dat mochten de kinderen zelf doen. Wij brachten enkel het ontstekingsmechanisme aan”, luidt het bij initiatiefnemer Tim Struyf. Sommige raketten vlogen tot tweehonderd meter in de lucht en kwamen met een parachute terug naar beneden.