Kermiskramers zorgen twee weekends lang voor plezier in Puurs-Sint-Amands Els Dalemans

11 september 2020

15u27 1 Puurs-Sint-Amands Nu de coronamaatregelen versoepelen, kunnen ook de kermiskramers weer aan de slag gaan. Zij slaan de komende twee weekends hun tenten op in de gemeente Puurs-Sint-Amands.

Op zaterdag 12 en zondag 13 september kan iedereen zich ‘coronaproof’ uitleven in de Livien Van der Looystraat in deelgemeente Sint-Amands, telkens van 15 tot 22 uur. Van 18 tot 20 september verhuizen de kermiskramen naar de Hondsmarkt in Puurs-centrum. Daar kan je terecht op vrijdag van 16 tot 22 uur en op zaterdag en zondag van 14 tot 22 uur.

Veiligheidsmaatregelen

Om alles coronaproof te laten verlopen, nemen de kermiskramers samen met de gemeente Puurs-Sint-Amands een reeks veiligheidsmaatregelen. Stewards zullen tijdens de openingsuren van de kermis een oogje in het zeil houden, er worden wandelrichtingen aangeduid, er zal voldoende ontsmettingsgel aanwezig zijn… Aan iedereen ouder dan 12 jaar wordt gevraagd om een mondmasker te dragen.