Katastroof palmt Fort Liezele in tijdens Fortrock Els Dalemans

22 augustus 2019

09u25 0 Puurs-Sint-Amands Het Fort van Liezele is vrijdagavond 23 augustus het decor van ‘Fortrock’, met op de affiche niemand minder dan Katastroof. Wie verkleed komt als soldaat, krijgt twee drankjes gratis.

“Een warme zomeravond, een vers getapte pint en een portie vuil gebekte kleinkunst, wat heeft een mens meer nodig?”, grapt evenementcoördinator VZW Fort van Liezele Tim De Saegher. “Katastroof treedt vrijdagavond op in een uniek decor: de binnenkoer van dit unieke bouwwerk.”

“De poort van het fort gaat open om 19 uur, het optreden start om 20 uur. Na Katastroof zorgt DJ Gino voor de nodige muziek. Kaarten kopen kan ter plaatse: een gewone kaart kost 12 euro, voor een XL-kaart met drank inbegrepen betaal je 40 euro. En omdat we nu eenmaal in een fort feesten, krijgt wie verkleed komt als soldaat twee consumpties gratis!”

Fortrock is één van de activiteiten van het verjongde Fort-team, dat naast het klassieke aanbod ook nieuwe activiteiten wil organiseren in de mastodont. Fort Liezele werd gebouwd in 1908 en is het best bewaarde en meest complete fort van de voormalige Vesting Antwerpen. Het werd de voorbije jaren grondig gerenoveerd en weer toegankelijk gemaakt voor het publiek.

Fort Liezele, Fortbaan 2 in Puurs-Sint-Amands.