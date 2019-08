Kalfort maakt zich klaar voor Maria-ommegang en kermisweek Els Dalemans

20 augustus 2019

16u56 2 Puurs-Sint-Amands Nu donderdag wordt de eerste kermispint getapt, en daarna wordt Kalfort (Puurs-Sint-Amands) weer tien dagen lang ondergedompeld in de jaarlijkse kermissfeer. Eén van de hoogtepunten is de Maria-ommegang op zondagochtend 25 augustus. “We vinden nog steeds vlot deelnemers voor al onze groepen, en dat is bijzonder”, zegt coördinator Luc Schokkaert.

De Maria-ommegang vertelt het verhaal van meer dan duizend jaar geschiedenis. “Het zijn de kloosterzusters van Kalfort die de devotie voor Onze-Lieve-Vrouw ten Traan stimuleerden, waaraan al snel mirakels werden toegeschreven. Rond 1600 trokken de Kalfortenaren voor het eerst in processie door hun dorp, en vierhonderd jaar later is de traditie nog altijd springlevend”, zegt Schokkaert.

“De Maria-ommegang vertelt het verhaal van ons dorp en van Onze-Lieve-Vrouw ten Traan in meer dan veertig taferelen. Hét hoogtepunt is de troon met het beeld, dat traditioneel door acht vrouwen wordt gedragen. We zijn ondertussen toe aan de 32ste Maria-ommegang in de huidige vorm, en de Kalfortenaren blijven hun traditie in ere houden. Ook nu weer konden we vlot alle groepen gevuld krijgen, we staan er eerlijk gezegd soms zelf van te kijken. We ontvangen dit jaar ook twee nieuwe groepen: het Keizer Karel-genootschap uit Gent en de Vlegelaars uit Breendonk. ”

De ommegang is maar één onderdeel van een drukke feestweek in Kalfort. De eerste kermispint wordt getapt op donderdag 22 augustus, daarna volgen tien dagen vol tentoonstellingen, sportwedstrijden, kinderanimatie, optredens, Kalfort zingt, Vurig Vrededaal, de jaarmarkt, een dorpsquiz, looprondes en nog veel meer.

Het volledige programma vind je terug op www.kalfortkermis.be. Wie nog wil deelnemen aan de Maria-ommegang, kan een outfit passen tijdens de laatste pasbeurt op zaterdag 24 augustus tussen 14 en 15.30 uur in dorpshuis Vrededaal.