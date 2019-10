Juweelontwerpster stelt na pauze van 3 jaar collectie 'Perfect Imperfect' voor: “Nu onze winkels draaien, is er weer tijd voor nieuwe creaties”

Els Dalemans

16 oktober 2019

18u00 0 Puurs-Sint-Amands 17 jaar al is ze juweelontwerpster, maar de laatste 3 jaar ontbrak het Lutgart Weymiens aan tijd om een nieuwe collectie te creëren. “Mijn dochter en ik openden samen 3 winkels, we hadden onze handen meer dan vol. Maar klanten bleven mij om nieuwe ontwerpen vragen, en terug in mijn atelier voelde ik ook zelf weer de goesting om iets te maken.”

“In 2014 opende ik de deuren van Kompact, toen nog in een klein winkelpand waar je mijn zelf ontworpen en handgemaakte juwelen kon kopen. Omdat ik graag in de winkel wou kunnen werken, verhuisden we naar een groter pand met atelier. Maar ook het aanbod breidde fel uit: Kompact werd een dameskledingzaak, die ik samen met mijn dochter Anouk ging runnen. We breidden al snel uit met Hector waar we mannenkleding verkopen. Begin 2019 openden we bovendien de deuren van onze derde zaak: schoenenwinkel Coco. Het is allemaal een beetje groter geworden dan ik bij de opstart van Kompact had gepland”, lacht Weymiens.

Zen-modus

“Door al die drukte was er simpelweg geen tijd om in het nieuwe atelier juwelen te ontwerpen en maken, zoals oorspronkelijk gepland. Maar ik merk dat het nu stilaan rustiger wordt: alles draait zoals het moet draaien. Omdat klanten ook bleven vragen om nieuwe ontwerpen, besloot ik me toch nog eens in mijn atelier op te sluiten. Ik kom er altijd helemaal tot rust, ga in een soort van zen-modus en kan er zo van genieten om hiermee bezig te zijn. Ik was altijd al creatief: ik schilderde, volgde tekenacademie, maakte beelden in brons... en wou altijd nieuwe dingen kunnen en uitproberen. Tot ik plots juweelontwerp ontdekte en voelde: dit word ik niet snel beu, hier wil ik méér mee doen.”

Kleinschaliger

Die ‘meer’ is letterlijk te nemen, want Weymiens ging vroeger voor grotere collecties. “Dit keer stond ik op de rem: het zijn ‘maar’ 40 tot 50 verschillende juweeltjes geworden. Elk stuk is handgemaakt, dus net net zoals vroeger kan elk ontwerp nog worden aangepast. Ook de voorstelling van de nieuwe collectie is kleinschaliger. Vroeger organiseerde ik steeds grote expo’s met andere gasten, dit keer wordt het een kleine, intieme voorstelling. Ik voel dat de pauze van enkele jaren mij deugd heeft gedaan, ik ben weer helemaal op dreef.”

De nieuwe collectie ‘Perfect Imperfect’ van Lutgart Weymiens ontdekken kan op vrijdag 18 oktober van 18-21 uur, op zaterdag 19 oktober van 10-18 uur en op zondag 20 oktober van 10-17 uur in Kompact, W. de vochtstraat 12 in Puurs-Sint-Amands.