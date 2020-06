Jongeren organiseren tuinoptredens bij bompa en bomma: “Ze hebben veel te lang geen volk gezien” Mooie namen als Guy Swinnen, Nigel Williams en Bas Birker op programma Els Dalemans

24 juni 2020

20u10 0 Puurs-Sint-Amands Gezellige optredens organiseren tijdens een verder té stille zomer en meteen geld inzamelen voor het goede doel. Dat is het opzet van de eerste editie van ‘Summer Garden’, een concertreeks van de jonge vzw ‘Into The Night events’. De locatie: de tuin van bompa en bomma in Oppuurs (Puurs-Sint-Amands). “Ze hebben al veel te lang geen volk gezien, dit zal hen deugd doen”, zegt kleinzoon Roel Noens.

“Met ‘Into The Night events’ organiseren we regelmatig feestjes in Klein-Brabant, maar door de coronacrisis lag alles stil. Ook onze zomerfuif ‘Summer Night’ werd geannuleerd, daarom ging ik samen met mijn broer en vriendin op zoek naar een manier om toch iéts te organiseren. Het zou anders maar een stille zomer worden... We contacteerden een reeks artiesten, die graag mee willen werken aan een reeks intieme tuinconcerten. Zij treden op voor maximaal 70 personen, zo blijft de groep klein genoeg en kan iedereen afstand houden.”

Schade inhalen

“We gingen op zoek naar de geschikte locatie, toen we bij bompa en bomma uitkwamen. Zij wonen in Oppuurs, en hebben een prachtige tuin waar we ons materiaal tussen de optredens door ook kunnen laten staan. Tijdens de lockdown hebben ze bijna geen volk gezien, en als actieve senioren misten ze dat contact enorm. Ze zullen hun schade deze zomer kunnen inhalen, want ze gingen meteen akkoord met ons plan. We zetten een podium en tent voor de artiesten achteraan in de tuin, de backstage wordt niét in bomma’s woonkamer ingericht”, grapt Noens.

Acht keer drie optredens

“We zijn fier op de affiche die we op zo’n korte tijd konden samenstellen. We verwachten Guy Swinnen, Nigel Williams, Jelle Cleymans, Neeka en Roeland Vandemoortele, Kamagurka, Ruben Van Gucht, Riguelle en Hautekiet, Bas Birker en nog veel meer. Sommige artiesten geven één optreden, anderen spelen meteen twee keer na elkaar. Zo kunnen we acht keer drie optredens organiseren.”

Prince Albert Skills School

“We hopen dat onze ‘Summer Garden’, ondanks het beperkte publiek, toch een beetje geld in het laatje brengt. We schenken de opbrengst aan de Prince Albert Skills School in Zuid-Afrika. Ik deed daar mijn stage en verloor er mijn hart, maar moest door de coronacrisis terugkeren naar België. Met ons mini-festival kunnen we de jongeren op een andere manier toch nog steunen.”

Meer info en programma via Facebook: ‘Summer garden - exclusive concerts’. Tickets zijn ook te koop bij Standaard Boekhandel in Puurs.