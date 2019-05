Jongeren beloven van de sigaret te blijven en krijgen diploma 'Rookvrije klassen’ Els Dalemans

23 mei 2019

18u15 1 Puurs-Sint-Amands Zo’n 400 leerlingen van het Sint-Jan Berchmansinstituut in Puurs-Sint-Amands werkten rond het thema roken. Zij werden voor hun inzet beloond met het diploma ‘Rookvrije klassen’ en enkele extraatjes.

“Logo Mechelen -dat is het lokaal gezondheidsoverleg voor de regio- organiseert al enkele jaren de campagne ‘Rookvrije klassen’ voor secundaire scholen. Omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen, worden jongeren in klasverband uitgedaagd om elkaar te steunen om rookvrij te blijven. Ze gaan samen het engagement aan dat er in de klas géén rokers bijkomen”, zegt schepen van jeugd Hilde Van der Poorten.

“De leerlingen werkten onder begeleiding van een klascoach rond tabakspreventie: ze maakten collages, filmpjes, een PowerPoint-presentatie... Er zaten heel wat knappe werkjes bij, die we vanuit het gemeentebestuur graag extra wilden belonen. Alle klassen van het eerste en tweede jaar secundair onderwijs kregen een diploma, de creatiefste klassen kregen daar nog filmtickets bovenop.”