Jeugdrechter legt zestienjarige strenge voorwaarden op na inbraak in jeugdlokaal TVDZM

22 november 2019

17u45 0

De jeugdrechter in Mechelen heeft een zestienjarige enkele strenge voorwaarden opgelegd nadat hij werd opgepakt na een inbraak in een jeugdlokaal langs de Jan Hammeneckerstraat in Breendonk (Puurs-Sint-Amands). Die vond plaats in de nacht van woensdag op donderdag. Buurtbewoners werden toen opgeschrikt door vallend glas. Zij verwittigden de politie en die kwam meteen ter plaatse. Ze konden de inbreker op heterdaad betrappen. Hij werd meegenomen voor verhoor en ter beschikking gesteld van het jeugdparket in Mechelen.