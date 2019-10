Jeugdhuis Jazaki sluit tijdelijk de deuren: “Tijd voor een grondige doorlichting” Antoon Verbeeck

20 oktober 2019

09u52 7 Puurs-Sint-Amands Jeugdhuis Jazaki in de Palingstraat in Puurs sluit tijdelijk de deuren. Het huidige bestuur wil een grondige doorlichting doen over de werking van het jeugdhuis en nieuwe krachten bij elkaar sprokkelen. “Veel Vlaamse jeugdhuizen moeten hun deuren permanent sluiten. Dit willen we niet, dit kan niet”, klinkt het.

Nadat begin deze maand het doek viel over Jeugdhuis Kadee in Bornem, na een gebrek aan vrijwilligers, sluit er nog een Klein-Brabants jeugdhuis de deuren. Het bestuur van Jeugdhuis Jazaki vraagt tijdelijk een time-out aan en wil die tijd spenderen aan een reorganisatie. “Het is allicht geen nieuwtje wanneer we jullie melden dat ons jeugdhuis er sinds de laatste jaren niet zo best voor staat. Dit is geen nieuw gegeven, de afgelopen 48 jaar zijn er steeds ups en downs geweest, maar Jazaki is er steeds doorgesparteld en bovenop gekomen”, deelt het bestuur van het jeugdhuis mee via sociale media. “Na een moment van evaluatie op operationeel en financieel vlak is besloten om het jeugdhuis tijdelijk te sluiten.”

Nieuwe werkingsmethode

Hoe lang de tijdelijke sluiting zal duren, werd niet meegedeeld. “Een grondige doorlichting en nieuwe werkingsmethode dienen zich op om een mooie toekomst te kunnen bieden aan de lokale jeugd en het jeugdhuis. De dag van vandaag hebben reeds vele Vlaamse jeugdhuizen hun deuren permanent moeten sluiten. Dit willen we niet, dit kan niet. Het is net om die reden dat we ons daartegen moeten wapenen en creatief moeten zoeken naar wat er nodig is om dat te voorkomen.”

Brainstormen

Concreet zal er de komende weken een werkgroep worden samengesteld. Die groep zal zich moeten buigen over een geschikte toekomstvisie en ondersteuning voor Jazaki. “Binnenkort zal er een datum gecommuniceerd worden om een brainstormmoment te organiseren. Dit evenement is er voor iedereen die zijn of haar meningen en ideeën kwijt wil. Ook vragen wij aan jullie om eens na te denken over wat Jazaki voor jou betekent. Er zullen ook een nieuw bestuur en een nieuwe werking moeten worden samengesteld en verkozen.”

“Niet evident”

Volgens jeugdschepen Hilde Van der Poorten (CD&V-teamkoen) zal het lokaal bestuur tijdens het brainstormmoment mee aan tafel zitten. “Het is natuurlijk niet evident om meteen een oplossing te vinden voor Jazaki. Geëngageerde vrijwilligers vinden, is sowieso moeilijk, laat staan voor een functie in het bestuur.”

Jongeren die mee hun schouders willen zetten onder de werking van het jeugdhuis mogen een bericht nalaten via de Facebookpagina ‘Jazaki Jeugdhuis’. Wie al op de planning stond voor de verhuur van de kleine zaal van het jeugdhuis, zal zijn of haar evenement nog steeds kunnen organiseren.