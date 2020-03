Jeugdhuis Jazaki opent weer de deuren: “Scholieren zijn zelfs welkom tijdens de middagpauze” Els Dalemans

08 maart 2020

14u54 0 Puurs-Sint-Amands Na een pauze van enkele maanden, zwaaide jeugdhuis Jazaki in Puurs-Sint-Amands de deuren weer wagenwijd open met een ‘reboot’-openingsweekend. “We vernieuwden niet alleen de locatie, maar ook onze werking. Zo willen we onder andere een plek worden waar de Puurse scholieren tijdens de middagpauze terecht kunnen”, zegt Sander De Cock van Jazaki.

In oktober 2019 liet Jazaki weten de deuren van het jeugdhuis in de Palingstraat tijdelijk te sluiten. Even werd gevreesd dat die sluiting definitief was, want enkele weken eerder viel het doek over jeugdhuis Kadee in Bornem en ook in Willebroek hield jeugdhuis Perron4 op te bestaan. “Net dat scenario wilden wij absoluut vermijden, omdat we voelden dat er na 48 jaar nog toekomst zat in Jazaki. Maar dan moesten we wel voor enkele aanpassingen durven gaan”, zegt De Cock.

Weer groeien

“Eerst en vooral hebben we de locatie zelf stevig onder handen genomen: alle muren kregen een likje verf, er kwam nieuwe verlichting, de dj-booth werd aangepakt, … Het geheel ziet er weer fris uit. Tegelijkertijd bekeken we onze werking. In het verleden was Jazaki geopend op woensdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondagavond. Met onze beperkte ploeg vrijwilligers konden we dit echter niet meer bolwerken.”

De jongeren krijgen een plek om plezier te maken, we halen hen weg van het Dorpshart waar hun aanwezigheid als storend wordt gezien, én wij bereiken een doelgroep die hier anders misschien niet over de vloer zou komen Sander De Cock van Jazaki

“Daarom hebben we besloten dat jongeren voortaan in Jazaki terecht zullen kunnen op vrijdag- en zaterdagavond, telkens van 20 tot 2 uur. Op termijn hopen we natuurlijk weer te kunnen groeien, en bijvoorbeeld al zeker in de schoolvakanties vaker te kunnen openen. Maar nu halen we eerst even de druk van de ketel. We blijven ook dezelfde activiteiten organiseren: fuiven, uitstapjes, cursussen…”

Niet langer rondhangen

“Om meer jongeren te bereiken, gaan we samenwerken met de gemeente Puurs-Sint-Amands en de lokale Sjabi-scholen. De voorbije maanden waren er immers klachten over overlast door jongeren in het centrum van Puurs. Zij hadden tijdens de middagpauze op school geen plek om naartoe te gaan, maar door het doelloos rondhangen veroorzaakten ze wrevel”, zegt De Cock.

“Na de paasvakantie kunnen de scholieren van het vijfde en zesde middelbaar in Jazaki terecht tussen 12 en 13 uur. Dit is positief voor iedereen: de jongeren krijgen een plek om plezier te maken, we halen hen weg van het Dorpshart waar hun aanwezigheid als storend wordt gezien, én wij bereiken als jeugdhuis een doelgroep die hier anders misschien niet over de vloer zou komen. Want natuurlijk hopen wij dat deze scholieren ook ’s avonds eens iets komen drinken, en misschien zelfs mee de schouders willen zetten onder de werking van Jazaki.”