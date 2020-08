Jef De Rop vraagt gemeente om signaal na “LGBT-vrij-verklaring” zusterstad Dębica: “Vriendschap onmogelijk” Wannes Vansina

25 augustus 2020

19u47 1 Puurs-Sint-Amands Gemeenteraadslid Jef De Rop (CD&V) heeft het gemeentebestuur van Puurs-Sint-Amands dinsdagavond gevraagd om een signaal te geven aan zusterstad Dębica omdat deze zich “LGBT-vrij” zou hebben verklaard, al was daar dinsdagavond twijfel over.

LGBT staat voor ‘lesbian, gay, bisexual and transgender’. In delen van het conservatieve Polen moeten ze van die geaardheden niet weten. “De rechten van holebi’s worden hiermee fel teruggedrongen of zelfs geheel verstoten. Bijeenkomsten worden verboden, rechten afgenomen, maar eigenlijk gaat het verder dan dat. Ze willen de gemeenschap gewoon verdringen”, zegt het 22-jarige gemeenteraadslid.

Puurs-Sint-Amands (voordien Puurs) heeft sinds 1999 een jumelage met Dębica, een kleine stad in het zuidoosten van Polen. Het samenwerkingsverband werd in 1999 gesloten (vorig jaar werd de 20ste verjaardag nog gevierd), maar de vriendschappelijke banden gaan veel langer terug, tot de jaren tachtig en het comité ‘Puurs helpt Poolse vrienden’ .

“Vriendschap onmogelijk”

“Een samenwerking, of straffer: vriendschap, met instanties die zulke standpunten innemen, is wat mij betreft onmogelijk”, zegt De Rop, die zich persoonlijk geraakt voelt.

Burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V) zegt in een reactie de kwestie te zullen bespreken met de fractie en het college. Op een beslissing wil hij niet vooruitlopen. “Maar dat er een probleem is, is duidelijk. Het is niet van deze tijd dat een stad zulke moties aanneemt en zichzelf LGBT-vrij noemt. Ik betreur dat en het is strijdig met de mensenrechten.”

Vriendschapsbanden blijven

Alfried Peleman, bezieler van ‘Puurs helpt Poolse vrienden’ en voorzitter van de werkgroep Puurs Sint-Amands - Dębica, nam dinsdagavond naar aanleiding van de vraag contact op met Dębica. Hij vernam dat de ‘LGBT-vrij’-kwestie ter sprake kwam, maar nooit gestemd zou zijn geweest, hoewel dit wel zo op Wikipedia staat. Dębica zou op de daar genoemde datum wél een document hebben ondertekend “om het traditionele gezin te beschermen”, maar dus niet de ondertekening van Debica als LGBT-vrije stad.

Lijn van PiS gevolgd

Het anti-homoseksuele sentiment wordt in Polen aangewakkerd door regeringspartij PiS. “De burgemeester van Dębica, opgekomen voor een onafhankelijke lijst, is in deze zaak jammer genoeg de lijn van de PiS gevolgd, net als de grote meerderheid in de streek. Om partijpolitieke redenen denk ik”, vertelt Peleman.

Mocht er toch een einde komen aan de jumelage, dan sluit de werkgroep zich aan bij het standpunt van de gemeente. “Als Dębica beslissingen zou nemen die in strijd zijn met de fundamentele mensenrechten, is dat uiteraard een probleem, ook voor ons. Maar de opgebouwde vriendschapsbanden met heel wat inwoners van Dębica zijn voor het leven.”