Iets gekocht op de markt? Dan krijgt u een ijsje! Wannes Vansina

25 juli 2019

Wie het donderdag aandurfde om de verzengende hitte te trotseren en de markt in Puurs te bezoeken, werd daarvoor beloond. De dienst Lokale Economie van de gemeente trakteerde alle kopers op een bonnetje dat ze bij Gelati Van Houcke konden inruilen voor een heerlijke verfrissing. Aan de lange rij wachtenden te zien, werd de actie meer dan geapprecieerd. “De mensen hebben duidelijk de boodschap begrepen en zijn toch naar de markt gekomen. Iedereen is aan het zweten, maar het is leuk”, lacht Lore Stassen van de Communicatiedienst. Sommige marktkramers namen wel het zekere voor het onzekere en bleven omwille van de extreme temperaturen weg.