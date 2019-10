Hulpdiensten oefenen op ‘aanslag’ tijdens optreden in cultureel centrum TVDZM

10 oktober 2019

21u30 0 Puurs-Sint-Amands De hulpdiensten van Puurs-Sint-Amands hebben donderdagavond een grootschalige rampoefening gehouden in het Cultureel Centrum Binder. Volgens het scenario was een misnoegde gemeente-arbeider uit wraak naar het CC getrokken en richtte hij er naast twee ‘brandbom-aanslagen’ ook nog een bloedbad aan.

De oefening speelde zich af tijdens een voorstelling van Erik Goossens. Die hield er vanavond de try-out van zijn nieuwe muzikale zaalshow Project K. “Met de oefening willen we naast het psychologisch hulpverleningscentrum ook het call-centrum bij rampen en het intern noodplan van het cultureel centrum oefenen”, vertelt Kathy Van Meulder van de gemeente Puurs-Sint-Amands. “Zo willen we onder meer antwoorden op hoe voorbereid we zijn op incidenten, hoe vlot de evacuatie verloopt of hoe goed de hulpdiensten met elkaar kunnen samenwerken.” In totaal namen er vandaag zo’n 250-tal vrijwilligers deel aan de oefening. Zij vertolkten de slachtoffers van de aanslag. Verder deden ook de gemeente, de brandweer, de politie en het Rode Kruis mee aan de rampoefening. De rampoefening verliep zonder incidenten. Binnenkort zal ze worden geëvalueerd.