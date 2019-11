Huisartsenwachtpost N16 verhuist naar nieuwe site aan brandweerkazerne: “Patiënten welkom vanaf 22/11" Els Dalemans

09 november 2019

11u53 2 Puurs-Sint-Amands De nieuwbouw van de Huisartsenwachtpost N16, naast de brandweerkazerne van Puurs, is afgewerkt. Het oude gebouw wordt volgend weekend voor het laatst gebruikt. “We zijn druk in de weer met inpakken en verhuizen, vanaf 22 november kunnen patiënten terecht op de Kleine Amer”, zegt coördinator Marijke Goossens.

De Huisartsenwachtpost N16 verhuist omdat het gebouw op de site van farmareus Pfizer niet langer meer beschikbaar is. “Al van bij de opstart van de Huisartsenwachtpost, nu tien jaar geleden, wisten we dat dit een tijdelijke locatie zou zijn. Door hier te werken, konden we onze nieuwbouw zo optimaal mogelijk inrichten.”

Mondern gebouw

“Op het gelijkvloers komen alle ruimtes die rechtstreeks gelinkt zijn aan de patiënten: het onthaal, en wachtzaal en de dokterskabinetten. De eerste verdieping telt een grote vergaderzaal, een slaapzaal voor de dokters, de nodige burelen... Het geheel is niet groter dan de huidige wachtpost, maar natuurlijk wel een pak moderner en heel licht en fris”, zegt Goossens.

Laatste weekends

“Dit en komend weekend zullen patiënten nog op de oude locatie terecht kunnen, op maandagochtend 18 november sluiten we er de deuren. In de loop van de daaropvolgende week wordt het laatste materiaal verhuisd, vanaf vrijdagavond 22 november om 19 uur is iedereen welkom in het nieuwe gebouw. De huisartsenwachtpost is elk weekend geopend van vrijdagavond 19 uur tot en met maandagmorgen 7 uur en op feestdagen van de avond voordien 19 uur tot de volgende ochtend 7 uur.”

Grote meerwaarde

“De Huisartsenwachtpost N16 is ondertussen erg bekend. We waren bij de eersten die zo’n post openden, ondertussen volgden heel wat andere regio’s dit voorbeeld. Elk weekend vinden meer dan 200 patiënten -op piekmomenten zelfs meer dan 300- hun weg naar de Huisartsenwachtpost. Niet alleen voor de inwoners maar ook voor onze dokters is deze wachtpost een grote meerwaarde.”

www.huisartsenwachtpostn16.be