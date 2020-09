Huis Landschapspark opent deuren voor grote publiek: “Alle begrafenisondernemers zijn meer dan welkom” Els Dalemans

10 september 2020

18u51 0 Puurs-Sint-Amands Het gloednieuwe uitvaartcentrum ‘Huis Landschapspark’ in Puurs-Sint-Amands is afgewerkt en zet de deuren open voor het grote publiek. “Met een aula voor 300 aanwezigen bieden we de grootste zaal uit de regio aan. Alle begrafenisondernemers zijn hier meer dan welkom”, zegt Fien De Rop.

De gemeente Puurs-Sint-Amands ging op zoek naar een initiatiefnemer voor een uitvaartcentrum in het gloednieuwe Landschapspark aan Fort Liezele, als alternatief voor een begrafenisplechtigheid in een kerk. Het resultaat is ‘Huis Landschapspark’, vlakbij de locatie waar ook het nieuwe kerkhof van deelgemeenten Puurs, Liezele en Kalfort worden aangelegd.

Coronacrisis

“We hoopten de deuren al in het voorjaar van 2020 te kunnen openen, maar onze nieuwbouwwerken liepen enkele maanden vertraging op door de coronacrisis. Nu is het eindelijk zover, maar een grote officiële opening organiseren is omwille van de coronamaatregelen geen optie. Daarom organiseren we elke zondag van de maand september, van 14 tot 17 uur, een opendeur.”

Verplaatsbare wanden

“Uniek aan Huis Landschapspark is de ruimte. We kunnen in onze aula tot 300 mensen ontvangen, tussen Sint-Niklaas en Mechelen is er geen andere locatie met zo’n capaciteit. Maar met verplaatsbare wanden kunnen we de ruimtes ook makkelijk opdelen voor bijvoorbeeld kleinere diensten of een koffietafel. Ik wil ook graag nog eens benadrukken dat alle begrafenisondernemers hier welkom zijn, we werken niet specifiek met of voor één bepaald rouwcentrum.”

Meer flexibiliteit

“We bekijken ook de mogelijkheid om onze aula voor andere gelegenheden te gebruiken: een lezing, een boekvoorstelling, een socioculturele activiteit… En we willen met Huis Landschapspark ook naar afscheidsplechtigheden toe vernieuwend zijn. Waarom moeten deze bijvoorbeeld steeds om 10 uur ’s morgens georganiseerd worden, terwijl het voor sommigen misschien beter past om 18 uur ’s avonds? Dat klassieke denken, mogelijk nog gelinkt aan het kerkelijke afscheid, mag stilaan plaats maken voor meer flexibiliteit.”

Huis Landschapspark, Molenstraat 39 in Puurs-Sint-Amands.