Houtshredder vat vuur Tim Van Der Zeypen

16 september 2020

11u40 0

De hulpdiensten zijn moeten uitrukken naar de Nijverheidsstraat in Puurs-Sint-Amands. Bij afvaldienstverlener Renewi had een houtshredder vuur gevat. De brandweer kreeg het vuur snel ter plaatse. Er moest wel even worden nageblust. Gewonden vielen er niet.