Houtafval van parketbedrijf vat vuur Tim Van Der Zeypen

13 maart 2020

13u00 0 Puurs-Sint-Amands Hulpdiensten zijn vrijdagochtend omstreeks 4 uur moeten uitrukken naar Ruisbroek-dorp (Puurs-Sint-Amands). Op het parkeerterrein voor een parketbedrijf, vatte een stapel hout vuur.

Het ging om houtafval. Bij aankomst van de brandweer woedde het vuur hevig en schoten de vlammen metershoog. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De schade bleef beperkt. De gevel van een aanpalende woning was zwartgeblakerd en een houten afsluiting raakte beschadigd. Structurele schade aan de woning was er niet. Bij de brand raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend en wordt verder onderzocht.