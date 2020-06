Hotel Essenza krijgt internationaal duurzaamheidslabel: “Bij elke verandering of aankoop houden we rekening met de impact op het milieu” Els Dalemans

18 juni 2020

20u53 0 Puurs-Sint-Amands Hotel Essenza in Kalfort (Puurs-Sint-Amands) krijgt het internationaal duurzaamheidslabel ‘Green Key’, als erkenning voor een reeks inspanningen op vlak van duurzaamheid. “Ook in een hotel kan je een groot verschil maken, en toch nog steeds op een aangename manier gasten ontvangen. Zij appreciëren onze inspanningen trouwens enorm”, zegt Sven Peeters van Hotel Essenza.

“Een hotel is over het algemeen een verspilzuchtige omgeving, maar wij hebben deze trend kunnen doorbreken. We namen elk onderdeel van onze werking onder de loep, en stuurden zo de voorbije jaren heel wat bij. We serveren biologische en seizoensgebonden streekproducten bij het ontbijt en diner, werken enkel met biologisch afbreekbare poetsproducten, plaatsten zonnepanelen om onze eigen elektriciteit op te wekken, kozen overal voor LED- of spaarlampen, vermijden pesticiden bij het onderhoud van de tuin…” somt Peeters op.

Mini-containerpark

“We gaan ook ver in ons sorteer -en afvalbeleid en hebben zelfs ons eigen mini-containerpark met 12 verschillende afvalstromen. Het keukenafval wordt verwerkt door de kippen, in ruil geven zij ons verse eitjes voor het ontbijt. Dat is pas een mooie samenwerking! (lacht) Ook in de toekomst willen we nog meer doen. Zo staat de plaatsing van een zonneboiler op de planning, net als een laadpaal voor elektrische voertuigen . Ook willen we graag het regenwater opvangen en hergebruiken en zoeken we meer manieren om voedselverspilling tegen te gaan.”

Impact

“Bij elke beslissing, verandering of aankoop houden we nu al standaard rekening met de impact op het leefmilieu. We communiceren ook zo veel mogelijk over dit alles met onze gasten, en zij reageren steeds heel enthousiast. Ze vragen regelmatig meer informatie over ons insectenhotel, maken gretig gebruik van de beschikbare fietsen om de omgeving te verkennen en meer. Alsmaar meer mensen vinden het duidelijk belangrijk dat hun verblijf een minimale impact heeft op het milieu.”

FEE

Voor al die aanpassingen, wordt hotel Essenza nu beloond met het ‘Green Key’-label van de Foundation for Environmental Education of FEE. Het label verzekert toeristen dat de gekozen Green Key-locatie haar ecologische voetafdruk laag houdt. Verspreid over 65 landen behaalden al 3.200 locaties zo’n label, in Vlaanderen zijn dat er 150. Een overzicht vind je op www.green-key.be.