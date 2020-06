Historische ijskelder succesvol verplaatst naar Kloostertuin: “Hier zal hij wél in de kijker staan” Els Dalemans

05 juni 2020

15u00 0 Puurs-Sint-Amands De historische ijskelder, die voorheen aan de ingang van CC Binder stond, kreeg vrijdag een nieuwe stek. Met een kraan werd het beschermde monument in zijn geheel opgetild en verplaatst naar de Kloostertuin verderop. Puurs-Sint-Amands geeft hiermee meteen het startschot van de vernieuwing van het hele binnengebied.



“Verplaatsingen van beschermde monumenten zijn eerder zeldzaam, maar hier konden we niet anders”, vertelt schepen van erfoed Ann-Marie Morel (CD&V). “De ijskelder stond wat ongelukkig in een hoekje naast CC Binder, en was dringend aan renovatie toe. We besloten het geheel daarom niet op de huidige locatie te renoveren, maar eerst te verplaatsen. In de Kloostertuin zal de ijskelder wél in de kijker staan.”

Stalen harnas

“Om de klus te kunnen klaren werd het paviljoentje gedeeltelijk uitgegraven en daarna ingepakt met een stalen harnas”, aldus Morel. “De afstand tussen de oude en nieuwe locatie bedroeg slechts vijftig meter, maar het geheel moest natuurlijk wel stevig genoeg zijn om te kunnen hijsen en verplaatsen. Er ging dan ook heel wat studiewerk aan deze klus vooraf en het bleef een spannend moment en uniek zicht.”

Kloostertuin

“Het dak werd voor de verhuis verwijderd, want dat was in heel slechte staat. Met de ijskelder op de juiste plaats, kan nu worden gestart met de renovatie van het monument zelf én de vernieuwing van de volledige Kloostertuin rondom”, gaat Morel verder. “Dat nieuwe park wordt tijdens de schooluren gebruikt door de leerlingen van Sjabi, na 16 uur wordt het een publieke tuin.”

Het neogotische tuinpaviljoen in Puurs-Sint-Amands is iets meer dan honderd jaar oud, en stond op een kunstmatige heuvel waarin zich een ijskelder bevond. Vermoedelijk hoorde het tuinpaviljoen met ijskelder bij het inmiddels verdwenen ‘Huis Maes’ uit 1907 of bij het kasteel ‘Hof ten Berge’. Het paviljoen werd door Erfgoed beschermd, om die reden werd de nieuwe sporthal enkele jaren geleden ook letterlijk rondom de ijskelder gebouwd.