Hans en Kim verkopen fluohesjes ten voordele van Berrefonds: “Wederdienst voor vzw die ons hielp bij verwerken verlies van Leon (1)”

Els Dalemans

08 oktober 2019

12u36 5 Puurs-Sint-Amands Fluo4Life, zo heet de actie waarmee Hans Hauchecorne en Kim De Leeuw uit Kalfort (Puurs-Sint-Amands) gepersonaliseerde fluohesjes verkopen voor ‘De Warmste Week’. “We kozen voor het Berrefonds als goede doel. We zijn zo dankbaar voor de herinneringsdoos die we na het plotse overlijden van ons zoontje Leon (1) kregen. Dit is het minste dat we kunnen terugdoen.”

Hans Hauchecorne en Kim De Leeuw werden op 2 februari 2016 de tweelingouders van Morris en Leon. “De jongens werden te vroeg geboren, maar na vele weken aansterken in het ziekenhuis, deden ze het allebei geweldig. Op 1 februari 2017, één dag voor de eerste verjaardag van onze tweeling, sloeg het noodlot echter toe. Leon werd niet meer wakker na zijn dutje in de crèche. Net na zijn overlijden werden we gecontacteerd door een vroedvrouw uit het ziekenhuis van Bornem, dat al langer samenwerkt met het Berrefonds.”

Doos vol herinneringen

“Het Berrefonds is een vzw die het leed probeert te verlichten van ouders die een baby verliezen tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte. De vzw schenkt hen een herinneringsdoos om te vullen met tastbare herinneringen. Leon was eigenlijk al te oud voor zo’n doos, maar we kregen er toch één en zijn het Berrefonds hiervoor enorm dankbaar. Daarom wilden we graag iets terugdoen. Onze eerste actie was de verkoop van sterrenlampjes: ons doel was om er ‘enkele’ te verkopen in de buurt. Uiteindelijk kochten maar liefst 2.000 mensen zo’n lampje en konden we trots een cheque van 20.000 euro overhandigen aan het Berrefonds.”

Fluohesjes

Kim kreeg ondertussen de vraag om ambassadeur van het Berrefonds te worden. Ze hielp onder andere mee aan het ontwikkelen van de Koesterkoffer. Deze koffer wordt geschonken aan een gezin na het overlijden van een opgroeiend kind. Het was dit exemplaar dat bij het overlijden van Leon nog niet bestond. “Ondertussen is het Berrefonds een deel van ons leven geworden, en we organiseren daarom ook nu weer met plezier deze ‘Fluo4Life’-actie voor dit goede doel”, zeggen Hans en Kim.

Bandwerk

Dit keer verkoopt het koppel fluohesjes. “Een hebbeding dat iedereen kan gebruiken, en we maken er het verkeer wat veiliger mee. Ons oorspronkelijk plan was om enkel kindermaten aan te bieden, maar we kregen zó veel vragen dat we nu ook een exemplaar voor volwassenen aanbieden. Op de achterkant kregen de hesjes de tekst ‘Iedere ster schittert op zijn manier’, de voorkant personaliseren wij met een naam.”

Dit laatste doen ze zelf. “Het is ondertussen bandwerk aan het worden, want het bleek een schot in de roos”, zegt Hans. “Ons oorspronkelijke doel, de verkoop van 500 hesjes en een opbrengst van 2.500 euro, hebben we al gehaald. We zijn al twee bijbestellingen verder en gaan nog door met Fluo4Life tot december. Elke euro die er nu nog bijkomt voor het Berrefonds, is dubbel zo leuk.” Meer info op www.fluo4life.be.