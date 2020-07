Guy Swinnen geeft aftrap van ‘Summer Garden’: “Besef nu pas hoe hard ik optreden heb gemist” Wannes Vansina

11 juli 2020

20u14 0 Puurs-Sint-Amands Guy Swinnen heeft zaterdag de aftrap gegeven van ‘Summer Garden’: een reeks muziek- en comedyshows in een tuin in Oppuurs. “Ik besef nu pas hoe hard ik optreden heb gemist.”

Summer Garden is een initiatief van de jonge vzw ‘Into The Night events’. Roel Noens organiseert de reeks in de tuin van zijn grootouders in de Kattestraat. Er is plaats voor telkens 85 à 90 bezoekers, maar uitverkocht was het zaterdag niet.

“Het weer was de afgelopen week niet fantastisch en ik denk dat wat mensen heeft afgeschrikt. Maar ik ben er zeker van: als de mensen dit zien, gaat de interesse vanzelf volgen. Ik denk dat we er iets moois van hebben gemaakt”, zegt de initiatiefnemer.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Tour geaborteerd

Gezellig was het alleszins. Voor Guy Swinnen was het niet zijn eerste tuinoptreden. “Ooit heb ik gespeeld op een rockfestivalleke in een hof, al was die wel groter. Nu is het redelijk intiem.”

Samen met Yves Verthongen bracht hij nummers uit ‘Origin’, de tour die hij na amper drie optredens moest stopzetten. “Poef en onze tournee was geaborteerd. Intussen komen er wel wat kleine dingskes binnen. Die zijn zeker ook tof om te doen.”

Publiek

“Vorige week trad ik voor het eerst weer op, op een grasveld in Herentals. Tijdens de lockdown had ik wel wat livestreams gedaan en dat was leuk, voor even. Ik besef nu hoe hard ik optreden voor een publiek het gemist.”

De komende weken zakken onder meer nog Riguelle en Houtekiet, Jelle Cleymans en Kamagurka af naar Summer Garden. Meer info en programma via Facebook: ‘Summer garden - exclusive concerts’. De opbrengst gaat naar een goed doel.