Guido Lauwaert stelt nieuw werk voor in Verhaerenmuseum Els Dalemans

23 oktober 2019

15u24 0 Puurs-Sint-Amands Het Verhaerenmuseum in Puurs-Sint-Amands organiseert op donderdag 24 oktober een poëzieavond met Guido Lauwaert. “Deze literaire duizendpoot brengt speciaal voor de gelegenheid zijn nieuw werk”, zegt conservator Rik Hemmerijckx.

“Guido Lauwaert is een gekend en gedreven figuur die de Vlaamse literaire wereld van de laatste 50 jaar mee kleur gegeven heeft. Hij is een fervent promotor van de Nederlandstalige poëzie en lag mede aan de basis van talloze culturele en literaire evenementen zoals de ‘Nachten van de Poëzie’. Lauwaert bracht ook een aantal monologen met werk van Willem Elsschot, Louis-Ferdinand Céline, William Shakespeare en Edward Albee, hij organiseerde een tournee met de poëzie van Paul van Ostaijen, en meer”, somt Hemmerijckx op.

‘Het jaar van de Ram’

“Maar naast organisator, acteur, auteur en essayist, is Guido Lauwaert ook dichter en samensteller van bloemlezingen. We ontvangen hem op donderdag 24 oktober 2019 om 20 uur in het Emile Verhaerenmuseum, waar hij tijdens een poëzieavond een aantal gedichten zal brengen uit zijn vroegere werken. Maar speciaal voor de gelegenheid presenteert Lauwers ook nieuw werk: ‘Het jaar van de Ram: erotische poëzie, neerslag van een één-jarige relatie’. Iedereen is welkom om deze literaire primeur mee te ontdekken.”

De poëzieavond wordt georganiseerd door Dicht! En het Verhaerenmuseum, aan de inkom betaal je een vrije gift. Emile Verhaerenmuseum, E. Verhaerenstr. 71 in 2890 Puurs-Sint-Amands.