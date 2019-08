Gezocht: vrijwilligers voor naschoolse opvang Els Dalemans

11 augustus 2019

17u44 2 Puurs-Sint-Amands De gemeente Puurs-Sint-Amands is op zoek naar één of meer vrijwilligers voor de naschoolse opvang.

“Samen met verschillende scholen in onze gemeente organiseren wij ook komend schooljaar weer de korte naschoolse opvang. Deze vindt plaats in de scholen zelf, telkens tot 17 uur. Om deze dienstverlening te kunnen blijven garanderen, zoeken we vrijwilligers”, klinkt het.

“Op maandag, dinsdag en donderdag hebben we nog helpende handen nodig in de Sint-Carolusschool in deelgemeente Ruisbroek. Op vrijdag kunnen we nog vrijwilligers gebruiken in de basisschool van deelgemeente Liezele. Alle vrijwilligers krijgen een vergoeding én een degelijke ondersteuning, vorming en coaching.”

Wie geïnteresseerd is, kan contact opnemen met Sophie Vleminck op 03 203 27 77 of via Sophie.Vleminck@puursam.be.