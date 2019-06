Gezocht: info over Puurse station voor verjaardagsexpo Els Dalemans

18 juni 2019

15u03 0 Puurs-Sint-Amands In 2020 zal het exact 150 jaar geleden zijn dat er voor het eerst een trein door Puurs reed. Naar aanleiding van die bijzondere verjaardag wil het gemeentebestuur een bijzondere tentoonstelling organiseren. “We zoeken zo veel mogelijk materiaal om deze historische gebeurtenis in de kijker te zetten”, zegt Julie Decat van de dienst Beleven.

“Op 28 juli 1870 reed in Puurs voor het eerst een trein, op het traject tussen Bornem en Mechelen. Sindsdien pendelen reizigers vanuit de gemeente naar steden als Sint-Niklaas, Leuven en Antwerpen. Dat jubileum moet gevierd worden en dat willen we graag doen met een verjaardagsexpo. We gaan op zoek naar zo veel mogelijk relevant materiaal en vragen inwoners en pendelaars om ons te helpen.”

“We gaan op zoek naar oude foto’s van het station, een krantenartikel met informatie over een bepaalde gebeurtenis, een oud treinticket, misschien zelfs een filmpje... Ook wie een leuk verhaal heeft dat gelinkt is aan het treinstation, mag ons dat melden. Misschien leerde iemand er wel zijn partner kennen, of heeft hij er ooit nog gewerkt... Alles is welkom: van heel oud tot heel recent materiaal. Wij geven alle spullen in perfecte staat terug aan de eigenaar.”

Wie materiaal of informatie heeft over het station van Puurs kan mailen naar Julie.Decat@puursam.be.