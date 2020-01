Gezocht: info over bekende inwoners van Sint-Amands Els Dalemans

06 januari 2020

10u42 1 Puurs-Sint-Amands Met een nieuw jaar van start, plant Heverstam een nieuwe tentoonstelling. De heemkundige verzamelkring van Sint-Amands, Oppuurs & Lippelo focust dit keer op bekende inwoners.

“We gaan op zoek naar mensen die buiten onze dorpsgrenzen -zowel nationaal als internationaal- bekendheid verwierven. Leeftijd speelt geen rol, en het mag ook gaan om iemand die decennia geleden leefde. We denken aan kunstenaars, sporters, politici, religieuzen, muzikanten, mensen die naam maakten, iets belangrijks bereikten of zelfs berucht waren”, somt voorzitter Ludo De Vogelaer op.

“We gaan op zoek naar zo veel mogelijk informatie over deze mensen: niet alleen hun namen maar ook de nodige verhalen en allerlei voorwerpen, foto’s en meer. Wie ons wil helpen, kan binnenspringen op de verzamelnamiddag van Heverstam op 18 januari 2020 van 14 tot 18 uur in ons lokaal in de Oude Kerkstraat 5 in Sint-Amands. We kunnen ter plaatse meteen foto’s scannen, zodat de eigenaar deze niet hoeft achter te laten. Ook voor ander materiaal bespreken we ter plaatse de mogelijkheden.”

Wie informatie heeft maar niet aanwezig kan zijn op de verzamelnamiddag, kan contact opnemen via info@heverstam.be of via Facebook: www.facebook.com/heverstam.