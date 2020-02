Gezocht: ideeën van inwoners voor toekomst van Oppuurs en Lippelo Els Dalemans

04 februari 2020

19u38 4 Puurs-Sint-Amands De gemeente Puurs-Sint-Amands plant de komende jaren de vernieuwing van de dorpskernen van de deelgemeenten Oppuurs en Lippelo. “We nodigen de inwoners uit op twee participatie-avonden, zo kunnen we met hun ideeën aan de slag.”

“Met het masterplan ‘Echo’s van de Schelde’, dat we net voorstelden aan het grote publiek, gaan we voor de vernieuwing van deelgemeente Sint-Amands. Maar we plannen ook een masterplan ‘Oppuurs-Lippelo-Beekvallei’, om ook de kernen van deze twee dorpen te vernieuwen”, zegt burgemeester van Puurs-Sint-Amands Koen Van den Heuvel (CD&V).

Vliet

“Opvallend is bijvoorbeeld dat de Vliet, die op amper 200 meter van het dorp loopt, helemaal verstopt zit. We zouden deze waterloop graag zichtbaarder in beeld brengen, en meteen ook de kerkomgevingen van beide dorpen onder handen nemen. Wat doen we met het oude gemeentehuis van Lippelo? Oppuurs kan best een nieuwe parochiezaal gebruiken, combineren we deze meteen met een buitenschoolse kinderopvang?”

Suggesties

“We hebben zelf al enkele ideeën, maar zijn ook benieuwd naar de suggesties van de inwoners. Daarom organiseren we twee participatie-avonden. We buigen ons over de toekomst van Oppuurs op woensdag 12 februari, iedereen is doorlopend welkom tussen 18 en 22 uur in de Baronie in Oppuursdorp 48. Lippelo wordt onder de loep genomen op donderdag 13 februari, doorlopend tussen 18 en 22 in de parochiezaal in de Broekstraat 24a. De input van die avonden nemen we mee bij de opmaak van het masterplan ‘Oppuurs-Lippelo-Beekvallei’.