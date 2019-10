Gezin merkt zware brand net op tijd op TVDZM

30 oktober 2019

08u20 6 Puurs-Sint-Amands De hulpdiensten zijn vannacht moeten uitrukken naar de Jan De Donckerlaan in Ruisbroek (Puurs). Daar woedde op dat moment een zware uitslaande brand. Een vijfkoppig gezin kon net op tijd ontsnappen maar twee leden ervan werden wel overgebracht naar het ziekenhuis.

De brand ontstond omstreeks 2.45 uur vannacht. Het werd opgemerkt nadat een van de kinderen van het gezin begon te huilen. De vijf leden van het gezin geraakten net op tijd buiten en verwittigden de hulpdiensten. Bij aankomst van de brandweer woedde het vuur hevig. Zowel op het gelijkvloers van de woning als op de eerste verdieping.

De brandweer kreeg het vuur snel onder controle maar slaagde er niet in om de woning te redden. Binnenin is naar verluidt alles vernield. De brandweer kon wel verhinderen dat het vuur oversloeg naar de aanpalende woningen. Over de oorzaak van de brand is momenteel nog niet veel bekend. In de loop van woensdag zal er naast een deskundige ook het labo ter plaatse komen om de brand verder te onderzoeken.

Bij de brand raakte niemand gewond. Twee leden van het gezin werden wel overgebracht naar het ziekenhuis. Zij hadden teveel rook ingeademd.