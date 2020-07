Gemeente zet eigen systeem voor contact tracing op: “Patiënt zal huisarts meer vertrouwen” Wannes Vansina

24 juli 2020

17u17 0 Puurs-Sint-Amands Ook de gemeente Puurs-Sint-Amands zet een eigen systeem voor contact tracing op in samenwerking met de Eerstelijnzone Klein-Brabant Vaartland en de huisartsenkring Schelde-Rupel.

Officieel zijn er nog geen nieuwe besmettingen in de gemeente, maar verwacht wordt dat dit niet zo zal blijven. In dat geval willen de gemeente en de huisartsen klaar staan om te voorkomen dat het tot een lokale uitbraak komt.

“Huisartsen bellen nu patiënten ook al na een positieve test, ook om de regels uit te leggen. Op dat moment zal hij of zij de patiënt ook vragen na te denken over waar hij is geweest en met wie hij contact heeft gehad. Het is vervolgens aan de patiënt om zelf actie te ondernemen”, legt Ann-Marie Morel, schepen van Gezondheid, uit.

Volgens de schepen verloopt de federale contact tracing veel te traag. “We hebben heel actieve huisartsen die snel informatie doorgeven, maar dan duurt het vier à vijf dagen. Dat is te lang. We geloven ook dat de huisarts meer impact heeft dan een anonieme telefoon uit Brussel. Een huisarts weet ook of de patiënt in een sportclub zit of gaat vissen en kan daar op inspelen.”

Uiteraard worden de positieve gevallen nog doorgegeven aan de federale overheid.