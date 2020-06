Gemeente stelt inschrijvingen speel- en sportweken uit: “Luisteren naar opmerkingen en bijsturen waar mogelijk” Els Dalemans

05 juni 2020

18u15 0 Puurs-Sint-Amands De gemeente Puurs-Sint-Amands stelt de inschrijvingen voor de speel- en sportweken tijdens de zomervakantie uit naar volgende week maandag. “Toen we ons plan voor de vakantiewerking lanceerden, kregen we heel wat opmerkingen en bedenkingen. We zoeken nu oplossingen, die aanvaardbaar zijn voor de klanten en werkbaar voor ons”, zegt bevoegd schepen Hilde Van der Poorten (CD&V).

“Toen bleek dat de coronamaatregelen voldoende zouden versoepelen om een zomeraanbod te organiseren, werd er bij onze diensten opgelucht gereageerd. Er zouden aanpassingen en maatregelen nodig zijn, maar: we zouden ook dit jaar onze speel- en sportweken kunnen organiseren. We tekenden een plan uit, en publiceerden die veranderingen online. Meteen kregen we een stroom aan reacties en opmerkingen. Daarom gaan we dit weekend weer aan het werk, om tegen maandagmiddag een herwerkt plan klaar te hebben”, zegt Van der Poorten.

Bubbels

Volgens het eerste plan organiseert Puurs-Sint-Amands geen 4 maar 9 speelweken in GC de Nestel in Sint-Amands. Inschrijven -en betalen- kan enkel per week en niet meer per dag, om zo de samenstelling van een bubbel een hele week lang te behouden. De kinderen ’s ochtends brengen zou enkel kunnen tussen 8 en 9 uur, ophalen is enkel mogelijk tussen 16.30 en 17.30 uur. Ook hier is de reden om de contactmomenten te beperken en het geheel veilig en overzichtelijk te houden. Er is geen voor- en na opvang voorzien, en kinderen kunnen deze zomer ook niet apart inschrijven voor Grabbelpas-activiteiten.

Geldklopperij

Ouders uitten op sociale media meteen kritiek op de inschrijvingen per week: “Wie één dag opvang nodig heeft, moet voor een hele week betalen. Dit is geldklopperij”, klonk het. “Zonder voor- of na-opvang kan ik mijn kinderen niet brengen, want ik begin zelf om 8 uur te werken”, liet een andere moeder weten. “Dit systeem werkt niet voor mensen in de zorgsector, wie in een ploegenstelsels of parttime werkt”, werd gemeld. Ook schepen Van der Poorten kreeg zelf heel wat berichten en telefoontjes.

Bijsturen

“Ik begrijp verschillende reacties ook: mensen willen niet betalen voor iets waar ze geen gebruik van zullen maken, zoals een hele week opvang als je maar enkele dagen moet werken. Ook de uren liggen bij velen moeilijk. We gaan dus kijken hoe en waar we kunnen bijsturen. Want als we bijvoorbeeld voor- en na-opvang organiseren, moeten onze monitoren wel meteen heel wat uren kloppen. Zij blijven immers een hele week lang verbonden aan dezelfde kinderen in dezelfde bubbel.”

Flexibel

“Het is onmogelijk om de vakantiewerking even flexibel te organiseren als de voorgaande jaren, want we moeten nu eenmaal rekening houden met de coronamaatregelen die de federale overheid ons oplegt. Wij waren vooral bij dat we al een vakantiewerking konden aanbieden. Maar we gaan dit weekend op zoek naar een voorstel dat aanvaardbaar is voor de ouders, en werkbaar voor ons.”