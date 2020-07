Gemeente schrapt tweede dansfeest om te voorkomen dat coronamaatregelen opnieuw overtreden worden: “Die organisator komt er niet meer in” Wannes Vansina

13 juli 2020

13u06 6 Puurs-Sint-Amands Er komt geen tweede Labyrinth Club on Tour in Liezele. Het gemeentebestuur van Puurs-Sint-Amands besliste een tweede editie niet toe te laten nadat tijdens de eerste afgelopen zondag de coronamaatregelen niet werden nageleefd. “De organisator komt er niet meer in”, zegt burgemeester Koen Van den Heuvel.

De gemeente had vooraf toestemming gegeven voor het evenement en op papier leek ook alles in orde. De temperatuur van de bezoekers werd bij aankomst gemeten, er waren looprichtingen en er was voldoende ruimte om in je eigen bubbel van de muziek te genieten.

“De organisator heeft dit naar best vermogen uitgevoerd, maar op het vlak van crowdmanagement liep het mis. Hij had meer inspanningen kunnen leveren toen de mensen voor het podium dicht bij elkaar gingen dansen”, zegt directeur Beleven Pieter Van Keymeulen.

In eigen voet

“Er kon gedanst worden in je eigen bubbel rond het tafeltje, niet voor het podium. We willen de organisatoren van evenementen een kans geven, maar op deze manier schieten ze in eigen voet. Dit is niet voor herhaling vatbaar, zeker niet als de federale veiligheidsraad vanaf augustus evenementen tot 800 bezoekers toelaat”, zegt de burgemeester.

De politie was aanwezig, maar greep niet in. “Dat was een inschatting van het moment. Het evenement liep al op zijn einde, een stopzetting had mogelijk voor nog meer problemen gezorgd. De keuze werd gemaakt om de mensen rustig naar huis te laten gaan”, aldus Van den Heuvel.

Nee tegen 1,5 meter België

Het tweede Labyrinth Club on Tour, op 9 augustus, komt er dus niet. Verdere gevolgen heeft het incident niet voor de zomerprogrammatie. “Het gaat veelal om kleine concertjes van lokale bandjes. Mensen komen daarvoor zitten en genieten. Dat is iets heel anders”, zegt Van Keymeulen.

Labyrinth Club liet zich eerder al opmerken in het coronadebat. De club richtte eind mei een Facebookgroep ‘Nee tegen 1,5 meter België’ op om de overheid aan te sporen om alternatieve oplossingen voor de bestrijding van het coronavirus te zoeken. De gemeente was daar volgens de burgemeester niet van op de hoogte.

Onaanvaardbaar

N-VA noemt het voorval intussen onaanvaardbaar. “Het gemeentebestuur had moeten optreden. Dit is een slag in het gezicht van onze Puurs-Sint-Amandse horecaondernemers die wel met respect voor de coronamaatregelen werken en van koppels die op hun huwelijk niet mogen dansen.”