Gemeente Puurs-Sint-Amands plant 50.000 nieuwe bomen op 5 jaar tijd Els Dalemans

02 december 2019

11u38 0 Puurs-Sint-Amands Puurs-Sint-Amands gaat de komende vijf jaar maar liefst 50.000 nieuwe bomen planten op het grondgebied van de gemeente. “De exacte locaties maken we in het voorjaar van 2020 bekend”, zeggen burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V) en milieuschepen Alex Goethals (CD&V).

De gemeente Puurs-Sint-Amands ondertekent het Bomencharter, een document waarmee steden en gemeenten zich engageren om een bepaald aantal bomen te planten op het grondgebied van de stad of gemeente. Net ondertekenden 20 steden en gemeenten samen het charter, zij gaan samen voor net geen 100.000 bijkomende bomen.

Gemeente Puurs-Sint-Amands ziet het echter grootser, en wil maar liefst 50.000 bomen planten op 5 jaar tijd. “We willen ons steentje bijdragen bij het reduceren van de klimaatopwarming, maar deze bomen hebben natuurlijk ook positieve effecten op de rechtstreekse omgeving. Ze zorgen namelijk voor een betere luchtkwaliteit en vormen een lawaaibuffer. Bovendien hebben ze ook een impact op de mentale gezondheid van onze inwoners en op de biodiversiteit”, aldus Van den Heuvel en Goethals.

“Iedereen kan helpen”

“De eerste 3.250 bomen hebben we trouwens al in 2019 geplant, langs de Zielbeekvallei. Er staan nog heel wat andere projecten op de agenda, de precieze locaties maken we in het voorjaar van 2020 Bekend. Ook onze verenigingen, bedrijven en inwoners kunnen hun steentje bijdragen door een boom te planten en dit te melden: zo kan het aantal in Puurs-Sint-Amands nog oplopen. Alle bomen die op ons grondgebied geplant worden tussen 1/1/2019 en 31/12/2024 tellen mee.”