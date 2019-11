Gemeente overweegt fietsstraten na vraag van oppositie:“Werk gevaarlijke punten voor scholieren weg”

Els Dalemans

12 november 2019

16u40 2 Puurs-Sint-Amands Oppositiepartij KR8! luidt de alarmbel over twee onveilige verkeersknooppunten voor fietsers in Puurs-centrum. “Zowel in de bocht Hof ten Berglaan-Scheeveld als in de Hoogstraat-Dorpshart moeten onze scholieren vaak oppassen”, meldt Heiko Van Muylder. “Mogelijk zijn fietsstraten een oplossing, we onderzoeken wat waar kan”, zegt burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V).

“De bocht van de Hof ten Berglaan met Scheeveld is, zeker tijdens de ochtendspits, een gevaarlijk verkeersknooppunt. Er komt heel wat schoolgaande jeugd met de fiets voorbij, vooral de oudste scholieren banen zich hier met hun tweewieler een weg richting campus Kerkplein. Automobilisten moeten er door de drukte soms te lang wachten, raken gefrustreerd en willen zich nog snel tussen de fietsers wringen. Dit leidt vanzelfsprekend tot gevaarlijke situaties”, zegt Van Muylder.

“Ook in de Hoogstraat en op het Dorpshart moeten fietsers goed uitkijken. In de Hoogstraat parkeren wagens regelmatig half op de parkeerstroken of op de stoep, ze openen plots hun deur, en meer. Ook de slechte staat van het wegdek op sommige stukken van het Dorpshart is bij velen een doorn in het oog. We vragen het bestuur om deze gevaarlijke knooppunten dan ook zo snel mogelijk weg te werken.”

Fietsstraten

“We zijn ons bewust van deze gevaarlijke situaties, maar structurele oplossingen vragen tijd. Daarom willen we op korte termijn al graag een mobiliteitsplan laten opmaken voor onze gemeente. Om ook dit plan niet te moeten afwachten, onderzoeken we de invoering van fietsstraten. Ook voor de Hoogstraat is dit een optie. We willen zo de boodschap geven aan de automobilisten dat ze meer rekening moeten houden met onze fietsers”, reageert Van den Heuvel.

“De bocht Hof ten Berglaan-Scheeveld is inderdaad een gevaarlijk punt. We bekijken de mogelijkheid om of fietsers vanuit Liezele sneller langs het CC te kunnen sturen, zodat zij deze bocht al vermijden. Voor fietsers komende uit Oppuurs hopen we op een doortrekking van het fietspad langsheen de spoorlijn. Zo kunnen ook deze scholieren het gevaarlijke kruispunt vermijden, en op een veilige manier op het Kerkplein geraken.”

“De putten en oneffenheden op het Dorpshart kunnen we op dit moment niet wegwerken omwille van het winterweer, maar in het voorjaar van 2020 staat hier een opknapbeurt op de planning.”