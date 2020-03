Gemeente ondersteunt lokale economie met 10-puntenplan van half miljoen euro Wannes Vansina

26 maart 2020

18u09 0 Puurs-Sint-Amands Het gemeentebestuur van Puurs-Sint-Amands lanceert een 10-puntenplan om de getroffen ondernemingen tijdens en vooral na de coronacrisis te ondersteunen. Het heeft daar een half miljoen euro voor veil.

Meer dan 12.000 mensen zijn in de gemeente tewerkgesteld “Om al deze ondernemers in Puurs-Sint-Amands en hun herstart binnen enkele weken actief te ondersteunen, lanceert de gemeente Puurs-Sint-Amands nu een daadkrachtig 10-puntenplan”, zegt burgemeester Koen Van den Heuvel.

De maatregelen variëren van het niet innen van de uitstralingsbijdrage van 125 euro over het sneller betalen van kleine lokale leveranciers en het uitstellen van belastingaangiften tot een vermindering van de algemene bedrijfsbelasting met 25 euro.

P-bon

Marktkramers krijgen een gedeeltelijke vrijstelling van hun standgeld, concessiehouders van bijvoorbeeld het Hof van Coolhem in Kalfort, Dorpshuis De Leeuw of het Sportcafé in Sint-Amands een huurvermindering.

Het gemeenbestuur lanceert ook een eenmalige ‘coronabonus’ bij de aankoop van een P-bon, de geschenkbon van de gemeente. Alle 26.500 inwoners van de gemeente zullen zo de kans krijgen om een digitale P-bon van 20 euro aan te kopen voor de kostprijs van 10 euro.

Verder worden hogere subsidies gegeven voor buurtfeesten – van 150 naar 200 euro – en voorziet de gemeente een doorstart-promobudget om de lokale economie extra in de kijker te zetten.

Verenigingen

“De komende dagen bekijken we de situatie van verschillende verenigingen die omwille van de coronacrisis heel wat inkomsten misliepen. We evalueren de impact daarvan en onderzoeken welke maatregelen we daarvoor kunnen nemen. Ook de verenigingen voor mensen in armoede, zoals de Schakel, zullen we hierbij niet uit het oog verliezen”, geeft Van den Heuvel nog mee