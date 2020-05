Gemeente lanceert vijfpuntenplan om verenigingen door coronacrisis te helpen Kristof De Cnodder

15 mei 2020

11u17 0 Puurs-Sint-Amands Het gemeentebestuur van Puurs-Sint-Amands lanceert een reeks steunmaatregelen die de lokale verenigingen door deze lastige coronaperiode moet helpen. De verenigingen – die vaak leven van de inkomsten van evenementen of eetfestijnen – incasseerden in de voorbije weken rake (financiële) klappen. De gemeente komt nu met vijf concrete actiepunten op de proppen om het verenigingsleven te ondersteunen.

1) Om te beginnen zal de jaarlijkse subsidiepot voor alle sport-, jeugd- en socio-culturele verenigingen vanaf het volgende werkjaar met 40.000 euro worden verhoogd.

2) Bij het verwerken van de subsidieaanvragen voor het werkjaar 2019-2020 zal rekening worden gehouden met de gedwongen inactiviteit van vele verenigingen. De voorwaarden worden met andere woorden wat versoepeld.

3) Clubs die infrastructuur huren van de vereniging zullen niet moeten betalen voor de periode waarin ze die accommodatie niet hebben kunnen gebruiken. Voor het toekomstig gebruik van gemeentelijke infrastructuur wordt een korting van twintig procent toegekend tot eind 2020.

4) Midden juni lanceert men de website UiT in Puurs-Sint-Amands. Verenigingen kunnen op deze site communiceren over toekomstige evenementen (na een eventuele versoepeling van de coronamaatregelen). Via deze weg kunnen ze een breder publiek bereiken.

5) De gemeente benadrukt ten slotte dat het evenementenloket meer dan ooit klaar staat voor alle vragen over in de toekomst geplande events of activiteiten.