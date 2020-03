Gemeente lanceert eigen coronalijn en -mailadres en zoekt vrijwilligers om flyers te bussen



Els Dalemans

17 maart 2020

15u17 0 Puurs-Sint-Amands De gemeente Puurs-Sint-Amands lanceert een eigen telefoonnummer en mailadres, specifiek voor coronavragen. “We zoeken ook vrijwilligers om flyers te verdelen. Er is online zóveel info te vinden, mensen zijn het overzicht kwijt. Wij willen daarom voor een duidelijke, rechtstreekse lijn zorgen”, zegt Lore Stassen van de communicatiedienst.

“Inwoners van Puurs-Sint-Amands die vragen hebben over het coronavirus, kunnen bellen naar onze eigen coronalijn op het nummer 03 203 27 01. Dit kan elke werkdag van 9 tot 20 uur en op zaterdag van 10 tot 12 uur. Ook een mailtje sturen naar corona@puursam.be is een optie, want ook via deze weg helpen we inwoners zo snel mogelijk verder”, zegt Stassen.

Betrouwbaar

“We starten met deze eigen coronalijn omdat we merken dat heel wat mensen wel informatie zoeken maar door de bomen het bos niet meer zien. De onlinestroom is niet meer te overzien en ook niet alle bronnen zijn even betrouwbaar. Bovendien zijn er ook op gemeentelijk vlak heel wat aanpassingen door het coronavirus, denk maar aan de maaltijdbedeling, thuiszorg en meer.”

Digitale tijdperk

“Enkele medewerkers van onze gemeentelijke organisatie hebben zich verdiept in alles wat met corona te maken heeft en zij zullen via deze coronalijnen onze inwoners nu duidelijk en juist informeren én geruststellen. Eind deze week verspreiden we ook een bijkomende flyer, omdat we niet mogen vergeten dat heel wat mensen - en zeker niet alleen onze senioren - nog niet helemaal mee zijn met het digitale tijdperk.”

“Om die corona-informatieflyers te bussen, zoeken we zo veel mogelijk vrijwilligers. Wie eind deze week wat extra tijd vrij heeft en graag een luchtje wil scheppen, kan ons iets laten weten via https://www.puurs-sint-amands.be/bedelen-coronaflyer.”