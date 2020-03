Gemeente koopt gronden voor fietspad in Theo Andriesstraat Els Dalemans

10u45 0 Puurs-Sint-Amands Puurs-Sint-Amands wil een veilig fietspad aanleggen in de Theo Andriesstraat, om zo een vlotte fietsverbinding te creëren tussen Liezele en Lippelo. Om voldoende plaats te creëren, koopt de gemeente enkele percelen grond aan.

“De voorbije maanden konden we al enkele gronden kopen vertrekkende aan de Hof ter Bollendreef richting Lippelo. Op dit moment is de onderhandeling over een volgend perceel aan de gang. We zitten al over de helft, en hopen deze aankopen de komende maanden te kunnen afronden”, zegt burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V). “Ondertussen wordt het traject voor het fietspad uitgetekend, we willen het gunningsdossier graag voor het einde van het jaar ter goedkeuring voorleggen op de gemeenteraad.”

Strategische aankoop

Gemeenteraadslid Dany Saey (Vlaams Belang) vraagt zich af waarom de gemeente zulke grote percelen moet kopen, terwijl er maar enkele meters nodig zijn voor het fietspad. “Voor sommige eigenaars is het nu eenmaal interessanter om meteen het hele perceel te kopen, omdat zij anders met enkele vierkante meters overblijven”, reageert Van den Heuvel.

“Wij hoeven dit niet te zien als een te grote kost, het kan ook een strategische aankoop zijn. We kunnen de gronden mee opnemen in ons natuur- en bosbeleid, misschien zijn er ook wissels mogelijk met percelen op andere locaties in onze gemeente.”