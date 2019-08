Gemeente geeft openingsfeest voor nieuwe speelzone Ganzenweide Els Dalemans

21 augustus 2019

16u34 0 Puurs-Sint-Amands De nieuwe speelzone Ganzenweide in Oppuurs (Puurs-Sint-Amands) is klaar, de gemeente Puurs-Sint-Amands opent het recreatieterrein officieel op zaterdag 31 augustus. Het domein kreeg een speeltuin, een hondenweide en oefenveldjes voor FC Oppuurs.

Ganzenweide werd ingericht op een terrein tussen de Kattestraat en Meirstraat in Oppuurs (Puurs-Sint-Amands). De blikvanger van het domein is de speeltuin, die allemaal houten toestellen en heel wat groen kreeg. Voor de gelegenheid worden alle spelende kinderen tijdens het openingsfeest getrakteerd op een drankje en een ijsje.

De hondenweide wordt tijdens de officiële opening meteen in gebruik genomen door de Ruisbroekse hondenclub ActionDogs. De viervoeters geven er immers een demo aan het publiek.

Het openingsfeest op Ganzenweide gaat van start om 17.30 uur, om 18.20 uur speelt FC Oppuurs er de eerste jeugdmatch op het jeugdvoetbalterrein. Nog een uur later, om 19.30 uur, start de competitiewedstrijd in eerste provinciale tussen FC Oppuurs en FC De Kempen op het A-terrein. De toegang is gratis.