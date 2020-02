Gemeente geeft geen vergunning voor bouw van paardenkliniek in Turkenhofdreef Els Dalemans

14u01 8 Puurs-Sint-Amands De gemeente Puurs-Sint-Amands heeft de vergunningsaanvraag voor de bouw van een paardenkliniek in de Turkenhofdreef in Liezele geweigerd. Actiegroep ‘Geen veeartsenijkliniek in Liezelse open ruimte’ De gemeente Puurs-Sint-Amands heeft de vergunningsaanvraag voor de bouw van een paardenkliniek in de Turkenhofdreef in Liezele geweigerd. Actiegroep ‘Geen veeartsenijkliniek in Liezelse open ruimte’ protesteerde eerder al tegen de plannen , burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V) volgt die argumenten: “De locatie is niet ideaal: in een waardevol landschap, aan een slecht uitgeruste weg en moeilijk bereikbaar.”

In het najaar van 2019 stootten wandelaars op een bord met de bekendmaking van het geplande project in de Turkenhofdreef. Dierenarts Isabel van der Kuijl, de partner van fractieleider voor N-VA in de gemeenteraad Jan Van Camp, wil er een paardenkliniek bouwen. Maar de buurt vreesde voor heel wat overlast, en richtte het actiecomité ‘Geen veeartsenijkliniek in Liezelse open ruimte’ op.

Open ruimte

“Elke dag komen mensen wandelen en fietsen in de dreef, ze genieten hier nog van de open ruimte die je op vele andere plaatsen niet meer vindt. We maken ons ook zorgen om de bereikbaarheid en de toenemende verkeersdrukte. Paardentrailers en vrachtwagens zullen door de woonkern moeten rijden om bij de dierenarts te geraken. De Turkenhofdreef zelf werd aangelegd in grind en is veel te smal. Bovendien liggen de school, de parochiezaal en de Chiro vlakbij.”

600 bezwaarschriften

De buren gingen tijdens het openbaar onderzoek van deur tot deur met flyers over het project, en wisten zo bijna 600 bezwaarschriften in te zamelen. Nu twee maanden later heeft het schepencollege de knoop doorgehakt: “Wij geven geen vergunning voor dit project, omwille van de locatie. De Turkenhofdreef is een slecht uitgeruste weg, die ook moeilijk bereikbaar is. Paardentrailers zouden door de woonstraten van Liezele-dorp moeten rijden, volgens ons is dit vragen om mobiliteitsproblemen”, zegt Van den Heuvel.

Agrarisch gebied

“Bovendien zijn de dreven landschappelijk waardevol gebied. Het feit dat meer dan 500 inwoners zich tegen dit project verzetten, kunnen we ook niet negeren. Een paardenkliniek is inderdaad een landbouwbedrijf en deze zone is agrarisch gebied, maar je moet naar méér kijken dan enkel de bestemming van de grond. De veeartsenijkliniek is zeker welkom in onze gemeente, maar een goede ruimtelijke ordening is ook belangrijk en wij vinden dat dit project op deze locatie niet past.”

Grondig bestuderen

Van Camp vroeg eerder nog een eerlijke kans voor het project. “Wij willen geen fabriek bouwen midden in het groen, maar een project dat past in de omgeving. Ook om verkeersdrukte hoeven de buren zich geen zorgen te maken. Er zullen maar enkele trailers per dag door het dorp en de dreef rijden, geen grote massa”, klonk het. De weigering van de vergunning komt dan ook hard aan. “We moeten het officiële antwoord vanuit de gemeente nog ontvangen, dan zullen we ook alle argumenten grondig kunnen bestuderen. De komende weken zullen mijn vrouw en ik rustig bekijken wat we verder gaan doen en of we in beroep gaan tegen deze beslissing.”