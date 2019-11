Gemeente gaat AWV helpen bij onteigeningen langs N17: “We willen heraanleg proberen versnellen, na 5 jaar vertraging”

Els Dalemans

20 november 2019

13u16 0 Puurs-Sint-Amands De gemeente Puurs-Sint-Amands gaat zich mee ontfermen over de onteigeningen die moeten gebeuren voor de heraanleg van de Provincialeweg N17 in Puurs-Sint-Amands. “Deze werken liepen al vijf jaar vertraging op, en de staat van het wegdek wordt alsmaar slechter. Door te helpen, hopen we de heraanleg wat te versnellen”, zegt burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V).

Over de vernieuwing van de Provincialeweg N17 wordt al jaren gesproken, de tweede fase van de werken moest volgens de oorspronkelijke planning zelfs al achter de rug zijn. Maar het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bleef de klus alsmaar uitstellen: de plannen moesten worden aangepast, er stonden andere werken in de buurt op de planning... Omdat de staat van het wegdek ondertussen alsmaar slechter wordt, voert AWV regelmatig herstellingswerken uit.

Nieuwe laag asfalt

“Tijdens de nacht van woensdag 27 of donderdag 28 november is het weer zover: dan wordt de N17 nog maar eens volledig afgesloten voor een nieuwe laag asfalt vanaf het kruispunt met de Oppuurseweg/Lippelodorp tot net voorbij het kruispunt met de Oude Heirbaan. Op zich zijn deze werken een goede zaak, omdat ze de veiligheid verhogen. Maar wij vrezen dat met al deze tussentijdse werken, de geplande heraanleg alsmaar meer op de lange baan geschoven wordt”, zegt gemeenteraadslid Heiko Van Muylder (KR8!).

Onteigeningen

Dat is volgens burgemeester Van den Heuvel niet het geval. “Het laatste uitstel van AWV had als reden dat men bij de heraanleg van de weg meteen ook de aanliggende fietspaden wil creëren. In eerdere plannen waren deze werken opgesplitst, maar dit zou voor dubbele hinder zorgen en die willen we zo veel mogelijk vermijden. Om deze vrijliggende fietspaden te kunnen aanleggen, heeft AWV extra gronden nodig, hiervoor moeten de nodige onteigeningen gebeuren”, aldus de burgemeester.

Te traag

“Omdat deze procedure volgens ons te traag verloopt, gaan wij vanuit gemeente Puurs-Sint-Amands de betrokken eigenaar contacteren en de nodige gesprekken en onderhandelingen opstarten in opdracht van AWV. Nu donderdag staat er meteen al een eerste infomoment voor deze eigenaars op de agenda. Het gaat hier om tientallen grondverwervingen, dus het hele proces zal wel wat tijd in beslag nemen. Toch zouden we alles graag op één jaar tijd geregeld krijgen, om het dossier zo wat te kunnen versnellen. We zitten immers al 5 jaar achter op de oorspronkelijke timing.”

Nieuwe omgevingsvergunning

Tijdens het proces van grondverwervingen gaat AWV verder met de ontwerp- en aanbestedingsprocedures. In het voorjaar van 2020 zal de aanvraag voor de nieuwe omgevingsvergunning ingediend worden. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek voor deze vergunning zal nog een infomoment voor alle geïnteresseerden georganiseerd worden. Als het agentschap de nodige vergunningen op zak heeft en de grondverwervingen zijn afgerond, hoopt AWV begin 2021 effectief te kunnen starten. De heraanleg van de N17 zou vermoedelijk een jaar duren.

Tot op de fundering

De vernieuwde N17 krijgt vrijliggende fietspaden aan weerskanten van de rijweg, om de veiligheid voor de zwakke weggebruikers te verhogen. De rijweg zelf wordt tot op de fundering volledig vernieuwd. De kruispunten met de Oppuurseweg/Lippelodorp en de Oude Heirbaan krijgen bovendien een nieuwe inrichting. Er komen veilige fietsoversteekplaasten met middeneiland en aparte afslagstroken voor autoverkeer, het kruispunt Oppuurseweg/Lippelodorp krijgt daar nog verkeerslichten bovenop.