Gemeente en scholen zoeken alternatief voor hangjongeren

04 februari 2020

15u27 1 Puurs-Sint-Amands Het gemeentebestuur van Puurs-Sint-Amands en het Sint-Jan Berchmansinstituut zoeken samen een oplossing voor de hangjongeren die tijdens de middagpauze in het centrum ronddwalen.

Het was gemeenteraadslid Dany Saey (Vlaams Belang) die het probleem aankaartte. “Inwoners van Puurs-centrum maken melding van hangjongeren die zowel op het Dorpshart als in de stationsomgeving voor overlast zorgen. Vooral tijdens de middagpauze hangen ze er in groep rond, sommigen doen zelfs hun behoefte in de ondergrondse parking van het Dorpshart.”

Alternatief

“Ook wij zijn op de hoogte van dit probleem, al wil ik niet meteen iedereen als ‘hangjongere’ bestempelen. Jongeren zijn meer dan welkom op en rond het Dorpshart, maar ze mogen er natuurlijk niet voor overlast zorgen”, reageert burgemeester Koen Van den Heuvvel (CD&V). “Het gaat hier vooral om scholieren die tijdens de middagpauze een plek zoeken om samen te zijn. Wanneer het buiten warmer is, kunnen zij probleemloos hun tijd doorbrengen in de Dorpsharttuin.”

“Met het koude winterweer zoeken deze jongeren andere plekken op, zoals bijvoorbeeld de ondergrondse parkeergarage. Dit is natuurlijk niet de bedoeling, we bekijken op dit moment de mogelijkheden samen met de Sjabi-scholen. Als we deze scholieren een alternatief kunnen bieden waar ze ‘s middag wél terecht kunnen, is iedereen meteen geholpen.”

