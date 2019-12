Gemeente blaast kmo-zone Winning nieuw leven in Buurt en Vlaams Belang blijven zich verzetten tegen realisatie Els Dalemans

27 december 2019

15u11 2 Puurs-Sint-Amands De gemeente Puurs-Sint-Amands en Igemo blazen de realisatie van kmo-zone Winning, op het knooppunt van de A12-N16-N17 in Breendonk, nieuw leven in. Eerder werden de werken stilgelegd, omdat de Raad voor Vergunningsbetwistingen het dossier vernietigde. “Er hebben al enkele bedrijven afgehaakt, anderen wachten nog steeds”, zegt burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V).

Het eerste RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan), dat een nieuwe bestemming gaf aan het gebied tussen de Rijksweg (N16), de Dendermondsesteenweg (N17) en de straat Neerlichter, dateert al uit 2010. Puurs gaf het dossier daarna aan de intercommunale Igemo voor de ontwikkeling en realisatie van het bedrijventerrein ‘Winning’. Maar de omwonenden protesteerden tegen de plannen: zij moesten tot 30 meter van hun tuinen afgeven voor het project, en kregen een kmo-zone achter hun woningen in de plaats.

Milieueffectenrapport

De juridische strijd sleepte jaren aan, begin 2018 besloot de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunningen in het dossier te vernietigen. Bij de opmaak van het RUP werd immers geen milieueffectenrapport opgemaakt, de gemeente en Igemo moesten de procedure dus helemaal hernemen. Dat dossier is nu, bijna 2 jaar later, afgewerkt.

De gemeenteraad van Puurs-Sint-Amands stelde net het ontwerp van het RUP ‘Winning-herneming’ voorlopig vast, nu volgt het openbaar onderzoek. “We hopen het dossier in 2020 weer helemaal in gang te krijgen, want heel wat bedrijven hebben al die jaren met ons gewacht op de realisatie van dit project. Dit toont aan dat deze zone nodig is”, aldus Van den Heuvel.

Verzadigingspercentage

Oppositiepartij Vlaams Belang blijft zich, net als de buurt, verzetten tegen de komst van de KMO-zone: “Deze mensen wonen al op een druk punt, het verzadigingspercentage aan de rotonde vlakbij steeg van 40 procent in 2011 naar 69 procent in 2018. Wat gaat er gebeuren als hier nog bedrijven en verkeer bijkomen?”, zegt gemeenteraadslid Dany Saey. “De GeCoRo (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) is bovendien bezorgd om de parkeerproblematiek in de buurt, volgens ons is dit écht geen geschikte locatie. Men zou beter de huidige beschikbare gronden optimaal invullen.”

Tegenwind

Ook buurtbewoner Paul Timmermans is niet opgezet met het nieuws. “Wij moeten de stand van zaken in dit dossier altijd via-via vernemen, nooit brengt de gemeente of Igemo ons op de hoogte. Het is hier echt al druk genoeg, wij willen niet nog meer verkeer in onze buurt én metershoge muren achter onze tuinen. Wij laten dit dossier ook nu niet passeren zonder tegenwind te geven. We zullen de grieven van de buurt opnieuw verzamelen en bezwaarschriften opstellen.”

Het ontwerp-RUP is nog tot en met 20 februari 2020 terug te vinden op de website van de gemeente Puurs-Sint-Amands, je kan het dossier ook inkijken in het gemeentehuis tijdens de openingsuren. Op woensdag 15 januari 2020 vindt ook een infomoment plaats.