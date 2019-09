Gegijzelde hotelgasten: “We konden niet anders dan betalen” Wannes Vansina

24 september 2019

19u47 2 Puurs-Sint-Amands “We konden niet anders dan betalen.” Daniël Marivoet, zijn broer Jos en hun echtgenotes Emilienne De Smet en Patricia Van den Eden hebben uiteindelijk toch moeten toegeven aan hun Spaanse hotel. “Ze zien ons hier nooit meer.”

De broers en hun echtgenotes uit Breendonk en Sint-Amands mochten maandagnamiddag van hun viersterrenhotel Playacapricho in Roquetas de Mar bij hun terugkomst van het zwembad niet meer naar hun kamer. Van het hotel moesten de zestigers hun verblijf, 1.038 euro per kamer, meteen betalen, ook al hadden ze dat al gedaan bij hun boeking bij Neckermann.

Omstreeks 21.30 uur gingen ze dan toch overstag, na vijf uur wachten. “Onze kaart was geblokkeerd en we konden dus niet naar de kamer of aan onze spullen. We kregen het ook stilaan koud, hadden onze medicatie nodig en het restaurant zou een uur later sluiten. Ze mogen in België dan wel afraden om te betalen, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan als je in badkledij in de foyer van een hotel staat.”

De guardia civil kwam ter plaatse, maar ondernam volgens Marivoet niets. “’Het was een interne aangelegenheid’, zegden ze. De medewerkers van Neckermann hebben nog hun best gedaan, maar veel hebben ze niet bereikt. We hopen nu dat we een terugbetaling kunnen krijgen via het garantiefonds. Dat zou normaal gezien in orde moeten komen. Nu maar hopen dat donderdag ons vliegtuig vliegt.”

Sinds ze betaald hebben, proberen de vier er het beste van te maken. “Maar bij ons vertrek moet het hotel niet zeggen ‘tot weerziens’. Na ons zo te hebben geterroriseerd, zien ze ons in de Playa-hotels nooit meer terug.”