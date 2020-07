Geen zomerscholen in Puurs-Sint-Amands: “Kunnen juiste doelgroep toch niet bereiken” Els Dalemans

02 juli 2020

12u31 0 Puurs-Sint-Amands Er worden tijdens de zomervakantie geen zomerscholen georganiseerd in Puurs-Sint-Amands. “We hebben de vraag gesteld aan onze schoolgemeenschappen, zij denken echter dat we de juiste doelgroep toch niet gaan kunnen bereiken”, zegt onderwijsschepen Hilde Van der Poorten (CD&V). Een gemiste kans, zegt gemeenteraadslid Peggy Seeuws (N-VA): “Door niets te doen, bereik je zeker niemand.”

“De lockdown is voor heel wat kinderen in een kwetsbare situatie bijzonder zwaar geweest. Ondanks het vele werk en de grote inspanningen van onze scholen om alle leerlingen te bereiken, riskeren de meest kwetsbare leerlingen een leerachterstand. Zij werden thuis immers niet allemaal even goed omkaderd. Met een zomerschool -lesjes gecombineerd met sport en spel- kan die achterstand worden weggewerkt voor het nieuwe schooljaar start”, zegt Seeuws.

“Daarom lanceerde de Vlaamse Regering in mei een oproep naar scholen, lokale besturen en andere initiatiefnemers om een zomerschool te organiseren, met de focus op kinderen van 4 tot 14 jaar oud. Om het project betaalbaar te houden, krijgen organisatoren vanuit Vlaanderen een subsidie van 25 euro per kind per dag. Verschillende gemeenten gingen in op de oproep, omwille van het succes komt er zelfs een tweede inschrijvingsronde. Puurs-Sint-Amands schreef niét in, en dat vinden wij een gemiste kans.”

“Wij hebben dit project voorgesteld aan de beide schoolgemeenschappen in onze gemeente, omdat zij nu eenmaal de onderwijsexperts zijn”, reageert Van der Poorten. “We hoopten dat zij de kar zouden trekken, want Puurs-Sint-Amands heeft geen eigen gemeenteschool dus wij hebben die kennis niet in huis. De overkoepelende directies gaven echter aan dat het voor hen geen haalbare kaart is om deel te nemen aan dit project.”

“Zij lieten ons weten dat alle scholen hun leerstof konden afwerken zoals voorzien, en dat de leerkrachten niet de indruk hebben dat hun leerlingen een grote leerachterstand opliepen. Ze zeggen ook dat ze uit ervaring weten dat bij zulke initiatieven de beoogde doelgroep, dus diegenen die een zomerschool het meeste nodig hebben, meestal niet bereikt worden. De scholen plannen daarom in september de schade op te meten en in te grijpen waar nodig.”

“Dit is bijzonder betreurenswaardig,” reageert Seeuws. “De leerstof is dan misschien afgewerkt, maar vaak aan een hoog tempo. De uitdrukking ‘de schade opmeten’ zegt genoeg, ik vrees dat de start van het nieuwe schooljaar voor veel kinderen pittig gaat worden. Het gaat hier vaak om kinderen uit kansarme gezinnen, die opgroeien in kwetsbare omstandigheden, waar de thuistaal bijvoorbeeld niet het Nederlands is… Door géén zomerscholen te organiseren, ga je deze ‘beoogde doelgroep’ zeker nooit bereiken.”