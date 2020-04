Geen vakantiewerking, wel gratis alternatieve opvang tijdens paasvakantie Els Dalemans

04 april 2020

19u23 0 Puurs-Sint-Amands De gemeente Puurs-Sint-Amands mag tijdens de paasvakantie geen vrijetijdsactiviteiten organiseren, dus alle speel-en sportweken worden geschrapt. Maar speciaal voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep en voor kinderen met een sociaal kwetsbare thuissituatie wordt gratis kinderopvang georganiseerd.

“We organiseren deze vakantie-opvang in samenwerking met kinderopvang De Sloeber en Ferm. Omwille van de coronacrisis hebben we besloten dat deze ouders dit keer géén bijdrage hoeven te betalen. Zo willen we hen financieel ontlasten in deze moeilijke periode”, zegt burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V).

Sport- en speltips

“Voor kinderen die wel thuis kunnen blijven is er geen opvang, maar we denken toch ook aan hen. Op de Facebook-pagina van JOC WIJland zullen we toffe sport- en speltips plaatsen voor thuis. Ouders die hun kinderen al hadden inschreven voor de speel- en sportweken, krijgen het geld teruggestort in hun geldbeugel op de webshop.”