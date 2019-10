Geen ministerpost meer voor Koen Van den Heuvel: “Ik keer terug naar mijn levenswerk in Puurs-Sint-Amands”

Els Dalemans

02 oktober 2019

18u46 1 Puurs-Sint-Amands De ministerposten van de nieuwe Vlaamse regering zijn verdeeld, bij CD&V was er geen stoel meer vrij voor Koen Van den Heuvel. De burgemeester van Puurs-Sint-Amands volgde acht maanden geleden Joke Schauvliege op als minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. “Zo gaat het nu eenmaal in de politiek. Ik kan mij nu weer volledig focussen op mijn levenswerk in onze nieuwe fusiegemeente.”

De naam van Van den Heuvel viel de voorbije dagen meermaals: hij was kanshebber om Vlaams minister te worden, of Vlaams parlementsvoorzitter. Uiteindelijk wordt Van den Heuvel weer gewoon parlementslid en burgemeester in Puurs-Sint-Amands. Daar nam Peter Van Hoeymissen, de voormalige burgemeester van Sint-Amands, de voorbije maanden tijdelijk de fakkel over.

Klimaatjongeren

“Het zijn acht drukke en intense maanden geweest. We hebben met een fijne groep mensen heel veel werk verzet en tijdens propvolle dagen het beste van onszelf gegeven. Mijn ministerschap kende natuurlijk een woelige start door de vele protesten van de klimaatjongeren, maar ik denk dat we op dat vlak de gemoederen wat hebben kunnen bedaren. Verder was het ongelooflijk boeiend om zoveel plaatsen over heel Vlaanderen te bezoeken en aan zoveel interessante dossiers te mogen werken. Ik ben dan ook blij met de kans die de partij mij gaf. Dat de ministerposten nu naar anderen gaan, is iets wat ik moet aanvaarden: zo gaat het nu eenmaal binnen de politiek.”

“Helemaal terug”

Van den Heuvel werd minister net na de fusie van Puurs en Sint-Amands, een ietwat ongelukkige timing. “Ik ben alles wat er in onze nieuwe fusiegemeente gebeurde blijven volgen, maar natuurlijk vanop een grotere afstand. De dagelijkse leiding lag in de handen van Peter, ik focuste me vooral op de lange termijn en de keuzes die gemaakt moesten worden bij het opstellen van het meerjarenplan. Maar nu kan ik als burgemeester weer elke dag zelf met mijn levenswerk bezig zijn.”