Geen Maria-ommegang door Kalfort: “Corona houdt zelfs Onze-Lieve-Vrouw binnen” Els Dalemans

23 augustus 2020

13u06 1 Puurs-Sint-Amands Wat de wereldoorlogen niet konden verhinderen, doet het cononavirus nu wel. De Maria-ommegang, die elke tweede zondag na 15 augustus door de straten van Kalfort trekt, ging zondagochtend niét uit. “Zelfs Onze-Lieve-Vrouw moet binnen blijven.”

Rond 1600 trokken de Kalfortenaren voor het eerst in processie door hun dorp met het beeld van Onze-Lieve-Vrouw ten Traan. Nu 400 jaar later is het plots stil in Kalfort, want de meer dan 900 figuranten mogen niet samenkomen omwille van het coronavirus.

Te laat

“Het moet van in de Franse tijd geleden zijn dat er geen processie werd georganiseerd”, zegt Luc Schokkaert van het ommegangcomité. “De versoepeling van de maatregelen in de provincie Antwerpen kwamen té laat om nu nog een processie te organiseren.”

“Als alternatief hebben we onze kerk en de kapelletjes in de bloemen gezet, zondag om 11 uur -normaal gezien de start van de ommegang- werden de klokken geluid. We organiseren tijdens de bedevaartweek elke dag een eucharistieviering, en spelen in de kerk de filmvoorstelling van de ommegang van vorig jaar af.”

Wandeltentoonstellingen

“Om de jaarlijkse kermistentoonstelling te vervangen, organiseren we dit keer drie wandeltentoonstellingen. Die leiden wandelaars van het dorpshuis doorheen Kalfort, onderweg vertellen we over merkwaardige plaatsen en boeiende figuren uit het Kalfort van vroeger. Elke wandeling bevat ook een fotoplaats waar je kan poseren in het Kalfort uit ‘de goede oude tijd’.”

“We hopen later dit jaar, misschien tijdens de donkere wintermaanden, een kleine ommegang te kunnen organiseren. Het zou een eenvoudige avondeditie worden, heel sfeervol en gezellig. Op die manier kunnen we onze traditie toch in ere houden en de samenhorigheid in ons dorp in de kijker zetten.”

Meer info: www.kalfort.be