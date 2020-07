Geen Kalfort Kermis en Maria-ommegang door verstrengde maatregelen: “Zelfs tijdens oorlogsjaren werd hier wél gefeest” Els Dalemans

31 juli 2020

19u42 1 Puurs-Sint-Amands De coronacrisis zorgt voor een spijtige primeur in Kalfort (Puurs-Sint-Amands). Voor het eerst sinds mensenheugenis zal de Maria-ommegang eind augustus niét door de straten van het dorp trekken. Ook het tiendaagse feest Kalfort Kermis wordt geschrapt. “Niemand kan ons vertellen of dit ooit eerder gebeurde, men zou deze evenementen zelfs tijdens de oorlogsjaren hebben georganiseerd”, zegt Gert Kerremans van Kalité.

Elk jaar opnieuw telt het Puurse gehucht Kalfort af naar dé feestweek van het jaar. Eind augustus nemen de inwoners massaal vrijaf, slaan de verenigingen de handen in elkaar voor allerlei evenementen, en wordt er van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat gezongen, gesport, gegeten en gedronken, gefeest en genoten tijdens ‘Kalfort Kermis’. Het coronavirus zorgt er nu echter voor dat het voor het eerst stil zal blijven in het dorp.

Feestweek

“Sinds 1600 trekken de Kalfortenaren in processie door hun dorp met het beeld van Onze-Lieve-Vrouw ten Traan, dat in de plaatselijke kapel werd vereerd. Die Maria-ommegang lokte héél wat volk, en zo is rondom die bedevaart een hele feestweek ontstaan. Maar het gemeentebestuur annuleert nu alle publieksevenementen tot en met 31 augustus, ook kermissen zijn geen optie. Wij begrijpen deze beslissing volledig, maar natuurlijk voelt dit vreemd aan”, zegt Kerremans.

Grote namen

“Niet alleen de Kalfortse verenigingen organiseren hun activiteiten, ook vanuit Kalité zorgen wij jaarlijks voor de nodige animatie. We hadden voor 2020 enkele grote namen kunnen strikken: ‘The Radar Station’ als winnaars van De nieuwe lichting van StuBru, The Starlings waren al geboekt nog voor de succesvolle deelname aan ‘Liefde voor muziek’…”

Livestream

“Toen de eerste maatregelen genomen werden, dachten we nog een ‘COVID edition’ te organiseren, met optredens van deze groepen in het Dorpshuis voor maximum 200 aanwezigen, een ‘Kalfort Zingt’ in de grote tuin en met een livestream naar grote schermen in onze cafés … Na de provinciale verstrenging van de maatregelen, moeten we echter ook deze plannen annuleren. Er zit niets anders op dan al af te tellen naar Kalfort Kermis 2021, van 27 augustus tot en met 5 september.”

Traditie in stand houden

Ook de Maria-ommegang zelf zal dit jaar niet door de straten van Kalfort trekken. “We plannen de kerk en de Kalfortse kapelletjes extra te versieren met bloemen, in de kerk zullen er liturgische vieringen zijn en gaan we doorlopend de beelden van de ommegang van 2019 afspelen. We zouden héél graag onze traditie in stand houden, en toch met het beeld van Onze-Lieve-Vrouw ten Traan door het dorp trekken. We wachten echter nog op de toelating”, zegt organisator Luc Schokkaert.

Wandeling door dorp

“Voor de jaarlijkse tentoonstelling in de kerk vonden we ondertussen een alternatief. We gaan een wandeling doorheen het dorp organiseren, waarbij je onderweg aan de verschillende huizen en gebouwen foto’s tegenkomen. Zo vertellen we het verhaal van ons dorp en wie er heeft gewoond, en geven we meteen een beeld van hoe het er vroeger uitzag.”