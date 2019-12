Geen bijkomende straf voor diefstal handtas TVDZM

11 december 2019

De rechter in Mechelen heeft een jongeman uit Boom geen nieuwe bestraffing gegeven voor de diefstal van een handtas. Eind juni 2019 werd hij in Mechelen al een keer veroordeeld tot een celstraf van drie jaar effectief voor voor een zware diefstal. “Een bijkomende straf is niet meer nodig”, oordeelde rechter Suzy Vanhoonacker. “Onder meer omdat de feiten zich afpeelden op ongeveer hetzelfde moment als de zware diefstal.” De handtasdiefstal dateert van 17 oktober vorig jaar en vond plaats in de supermarkt Delhaize van Puurs-Sint-Amands. Het parket eiste een celstraf van acht maanden maar daar ging de rechter niet op in . Of het parket in beroep zal gaan tegen de beslissing, is nog niet bekend.