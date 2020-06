Geen ‘Bar Baraque’ deze zomer: “Ongedwongen samenzijn is onze basis, en net dat kan nu niet” Els Dalemans

15 juni 2020

16u23 0 Puurs-Sint-Amands Na 7 edities van Na 7 edities van Bar Baraque in Puurs-Sint-Amands , slaan de organisatoren voor het eerst een jaartje over. “Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk onze zomerbar te organiseren zoals we willen: als één groot, gezellig samenzijn. Bovendien willen we niet concurreren met horecazaken die het nu al zo moeilijk hebben”, zegt Wim Spittaels.

“Iedereen weet dat de zomer van 2020 ‘anders’ zal zijn. We zullen allemaal met allerlei maatregelen en beperkingen rekening moeten houden omwille van het coronavirus. Met onze ploeg hebben we bekeken en besproken hoe we Bar Baraque dit jaar toch zouden kunnen organiseren. We zijn echter tot de conclusie gekomen dat al deze maatregelen simpelweg niet samengaan met de sfeer waar wij voor staan. We willen méér zijn dan een veredeld terras, en dat kan nu niet”, zegt Spittaels.

Waakhonden

“Bar Baraque staat voor ongedwongen samenzijn, voor toevallige ontmoetingen die uitmonden in lange gesprekken, voor samen spelen in de zandbak en op het springkasteel… Wij willen mensen niet in hokjes en aan gescheiden tafeltjes zetten, als waakhonden moeten patrouilleren en bezoekers op de vingers tikken. Dat past gewoon niet bij waar Bar Baraque voor staat. Het lijkt ons daarom beter om een jaartje over te slaan, al nemen we deze beslissing met pijn in het hart.”

Financieel zwaar

“Een tweede reden is de moeilijke situatie waarin heel wat horecazaken zich bevinden. Zij hebben het financieel enorm zwaar, moeten de komende maanden kunnen doorwerken om het hoofd boven water te houden. Wij zijn een groep vrijwilligers, die geen personeelskosten en andere rekeningen moet betalen. We willen daarom net nu geen klanten afsnoepen van de zaken die het zo hard nodig hebben.”

Eenmalig samenzijn

“Mogelijk organiseren we deze zomer nog wel iéts, een kleiner evenement of een eenmalig samenzijn, een kinderactiviteit… Alles hangt af van hoe de situatie de komende weken evolueert. De goesting bij onze medewerkers is groot, de zomer van 2021 wordt bij Bar Baraque zonder twijfel een editie van formaat!”